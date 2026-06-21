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體操／「世界貓王」唐嘉鴻單槓摘金 亞錦賽完成2連霸
在中國貴州舉行的2026亞洲體操錦標賽，今天進行最後1天賽事，「世界貓王」唐嘉鴻在單槓決賽，以難度分6.600分、執行分8.900分、總分15.500分順利衛冕金牌，為亞運注入強心針。
唐嘉鴻亞錦賽資格賽以14.633分排名第3，到了今天的決賽，他再將難度提升到6.600分的套路，並且精彩地完美呈現，最終順利摘金。
tang chia-hung. 2026 asian championships. ef hb— the kieselguhr kid (@icelandspario) June 21, 2026
6.6 8.9 🥇 pic.twitter.com/syU8L4pksj
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