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拳擊／WB盃中國站林郁婷鍍銀 教練曾自強：跳量級體能需提升

中央社／ 台北21日電
拳擊WB盃中國站21日進行的女子60公斤級決賽，台灣好手林郁婷面對哈薩克新秀格拉費耶娃，最終就以2比3落敗收下銀牌。圖為4強賽事照片。中華民國拳擊協會提供
拳擊WB盃中國站21日進行的女子60公斤級決賽，台灣好手林郁婷面對哈薩克新秀格拉費耶娃，最終就以2比3落敗收下銀牌。圖為4強賽事照片。中華民國拳擊協會提供

拳擊WB盃中國站今天進行的女子60公斤級決賽，台灣好手林郁婷面對哈薩克新秀格拉費耶娃，第3回合遭讀秒，最終以2比3落敗；教練曾自強坦言，體能狀態還需要再提升。

林郁婷在這場由世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）主辦的中國站賽事，順利連闖3關挺進冠軍賽，包括昨天在4強擊敗名古屋亞運頭號假想敵中國的楊成宇。

今天的金牌戰，雙方呈現截然不同的拳風，林郁婷擅長中、遠距離打法，加以適時的防守反擊，格拉費耶娃（Viktoriya Grafeyeva）則是近身的暴力美學打法，首回合結束，林郁婷獲5名裁判青睞全部10分。

第2回合格拉費耶娃持續加壓，明顯提升速度，讓林郁婷從主動變被動，並花很多力氣在防守上，前2回合結束仍保有領先。

關鍵的最終回合，林郁婷體能似乎受到影響，加上比賽剩下1分38秒被擊中頭部，也讓裁判對林郁婷讀秒，導致5名裁判都給對手10分，林郁婷只得吞下這場逆轉敗。

教練曾自強告訴中央社記者，轉戰60公斤級後，因為對手力量都大，所以在體能消耗上也比較快，「昨天4強對楊成宇打得非常激烈，連帶著今天體能沒能即時恢復，在第3回合就看得出來有一段時間在擂台上迷航，才被對手拿到優勢。」

曾自強透露，這2場國際賽看得出來，如果對手中規中矩比技術，林郁婷一定都占有優勢，「所以現在對手基本上就是近身暴打，大量消耗郁婷體能，或者讓她出現犯規狀態，這點回去後要重新研議對策。」

曾自強指出，雖然沒有摘金但也不是壞事，看得出來林郁婷在對抗性上還有進步空間，可能還要多跟男子選手練習，目前計畫亞運前8月先到韓國移訓、9月再赴日本做最後調整。

2026世足賽

名古屋 哈薩克 林郁婷

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