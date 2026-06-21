拳擊／林郁婷最終回合遭逆轉 WB盃中國站鍍銀

「台灣女兒」林郁婷今天在拳擊WB盃中國站60公斤級決賽，面對哈薩克新星格拉費耶娃，在第3回合被擊中遭讀秒，最終就以2比3遭逆轉惜敗，但仍舊收穫1面銀牌。

林郁婷自從巴黎奧運摘金後，就因世界拳擊聯盟（WB）檢測問題停賽19個月，直到今年4月亞錦賽才復出並且獲得銅牌。

這場WB盃中國站僅是林郁婷復出後的第2場國際賽，就順利一路過關，並且在今天金牌戰對上去年世錦賽銅牌的哈薩克新星格拉費耶娃（ViktoriyaGrafeyeva），儘管前2回合都是林郁婷領先，但第3回合不幸遭到逆轉。