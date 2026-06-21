世界盃女壘／中華隊驚險逆轉義大利 奪下明年8強決賽門票

中華隊在世界盃女壘賽小組賽經歷高強度單日2戰，雖先鏖戰至延長賽不敵加拿大，然而在復活賽中以9比8驚險逆轉擊敗義大利，成功取得明年8強決賽門票。

2026年世界盃女子壘球賽A組小組賽在捷克舉行，排名前2可晉級2027年8強賽，中華隊預賽5戰全勝，台灣時間昨晚舉行的排名賽先與預賽第2名的加拿大隊交手，贏家可取得小組第1，落敗方則要面臨今天凌晨再戰復活賽決定小組第2。

中華隊在排名賽第1局就先丟掉5分，後續慢慢追分在第6局扳平，打完7局平手進入延長賽突破僵局制，第8局雙方各得1分，9局上加拿大攻下2分，9局下中華隊雖攻下1分但未能延續攻勢，就以7比8落敗。

中華隊輸球後要在復活賽面對擊敗澳洲的義大利隊，中華隊前4局接連得分，取得7比1領先，然而在第5局掉3分、6局上被攻4分遭逆轉；6局下面臨1分落後先靠失誤上壘，隨後葉貴萍、林志霙安打追平比數，2出局後沈嘉玟敲出滾地球造成對手失誤，讓中華隊超前比數，最終就以9比8逆轉勝。

「我們接受了與加拿大之戰的結果。」中華隊總教練韓幸霖接受世界棒壘球總會（WBSC）訪問時表示，「利用2場比賽間的空檔，去檢討遇到的問題。當義大利隊取得領先時，我們知道比賽還沒結束。我們絕不放棄，這一點無庸置疑。」

中華隊取得決賽門票，8強賽將於明年4月在澳洲舉行，第1名獲得2028年洛杉磯奧運資格，若是地主美國隊奪冠，則由亞軍遞補進入奧運。