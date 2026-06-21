LPGA／邁爾菁英賽第3天 徐薇淩並列第4力拚本季首冠

LPGA邁爾菁英賽今天結束第3回合，台灣好手徐薇淩抓7博蒂、吞3柏忌繳出低於標準4桿的68桿，以3天206桿暫並列第4，僅落後領先者4桿，有機會挑戰今年首冠。

總獎金325萬美元（約新台幣1.02億元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）邁爾菁英賽，在美國密西根州開打，台灣有曾雅妮、徐薇淩、程思嘉等3人參賽，但僅徐薇淩1人晉級。

今天在號稱「移動日」的第3回合，晉級好手都卯足全力抓博蒂拚排名；徐薇淩從第1洞出發，狀態就好的火燙，前9洞抓5博蒂、0失誤，讓她排名一度竄至前3名。

只可惜轉場後在第12、13洞連續吞柏忌，但她隨即穩定心情，在標準5桿的第14洞又靠著出色的鐵桿抓博蒂入袋，才順利止血。

徐薇淩在今年上半季打得掙扎，在本場比賽前參賽了12場，雖有9場晉級，但最佳成績僅是並列第28名，還未有任何前10名的場次。

在參加完前1場的LPGA陶氏錦標賽後，徐薇淩更換了新桿弟，很明顯在本場賽事就給予很大的幫助，她提到，「主要還是這個星期鐵桿有發揮，木桿開球也都能留在球道上，給自己很多機會。」

徐薇淩前3回合結束，開球上球道率高達87.1%，標準桿上果嶺率也有81.5%的水準，讓她幾乎每一洞都能有進攻機會。

LPGA邁爾菁英賽前3回合結束，由美國籍的華裔選手閻菁，以202桿、1桿之差取得單獨領先，她也試圖挑戰生涯首場LPGA賽事冠軍。