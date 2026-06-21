體操亞錦賽／鞍馬摘銅終結低潮 李智凱：10年過去了我仍做得到

台灣「鞍馬王子」李智凱在今年體操亞錦賽首獲鞍馬單項銅牌，也終結2年國際賽低潮。李智凱自信表示，「10年前我就遇到類似的情況，10年後我還是撐了過來，衝破心中障礙。」

李智凱在東京奧運獲得鞍馬銀牌、杭州亞運摘金並完成2連霸，但接下來巴黎奧運鎩羽而歸，之後世界體操總會更改給分標準，加上李智凱受傷勢影響，整整2年沒有站上國際賽頒獎台。

李智凱告訴中央社記者，「這個情況跟2015、2016年感覺很像，當時我也是陷入一個低潮，怎麼比成績都不好，但當時我沒有放棄，就是不斷修正、練習、找出問題，最後才能從2017年台北世大運開始破繭而出。」

李智凱表示，「現在雖然已經10年過去，我又遭遇到同樣的狀況，但這次我還是沒有放棄，不斷從錯中學習，也努力克服身體上的傷病，才能拿到第一面亞錦賽的單項獎牌，好像找回初衷的感覺。」

李智凱生涯參加5屆亞錦賽，曾在2019年拿到個人全能金牌及團體銅牌，今年是首次獲得單項獎牌，還是最熟悉的鞍馬，讓他直呼感動。

李智凱提到，這2年的時間也不算白費，「至少從新的給分標準中學到哪些動作是不會被扣分的，以及國際裁判的給分標準是什麼。」

李智凱在男子鞍馬摘銅。 新華社

李智凱自信地說：「就算新的週期限制了湯瑪士迴旋，也限制不了我拿牌的目標和衝勁。」

談到這次亞錦賽團體獲得第5名，並拿到10月世錦賽資格，李智凱開心地說：「我們出發前都是把團體賽擺在個人賽之前，能在比賽首日就完成這個目標，讓大家都放鬆了不少，畢竟參加世錦賽，就有機會直接達標奧運，也可以提早準備。」

李智凱強調，目前在團隊中，與體操好手唐嘉鴻一起扮演定心丸的角色，並以身作則給小老弟看，「就像這次亞錦賽，我都帶著傷勢下場拚了，學弟們更沒有其他藉口，大家都拿出最佳狀態，這就是我想要看到的。」