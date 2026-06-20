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擊劍／李讓亞錦賽奪銳劍銀牌 台灣擊劍男子隊史第1人
在印度舉行的亞洲擊劍錦標賽，台灣新星李讓今天在男子銳劍金牌戰以8比15不敵日本名將山田優，雖然以銀牌作收，仍寫下台灣男子擊劍隊史第1人紀錄。
年僅19歲，國際賽經驗豐富，2月在亞洲青年擊劍錦標賽幫助台灣銳劍男團摘下隊史首面金牌。
這次前往印度新德里征戰亞錦賽，李讓在個人賽繳出亮眼表現，不僅從淘汰賽一路過關斬將，更在4強戰以15比12擊敗哈薩克老將庫巴諾夫（RuslanKurbanov），挺進金牌戰。
金牌戰面對世界排名第8、兩屆奧運日本名將山田優，李讓開局仍緊咬比分，可惜中段陷入亂流，遭到對手連續強勢進攻丟分。儘管李讓在後段嘗試扭轉戰局，甚至化解1個金牌點，最後仍以8比15落敗。不過，這面銀牌也寫下台灣男子擊劍隊史首面個人獎牌的里程碑。
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