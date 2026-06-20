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體操亞錦賽／李智凱亞錦賽摘銅終結獎牌荒 遇挫折仍堅持夢想

中央社／ 台北20日電
在中國舉行的2026亞洲體操錦標賽，台灣「鞍馬王子」李智凱（圖）20日在男子鞍馬決賽以總分14.133分摘銅，也是睽違2年後再次踏上國際賽頒獎台。 中央社／教練林育信提供
在中國舉行的2026亞洲體操錦標賽，台灣「鞍馬王子」李智凱（圖）20日在男子鞍馬決賽以總分14.133分摘銅，也是睽違2年後再次踏上國際賽頒獎台。 中央社／教練林育信提供

台灣「鞍馬王子」李智凱今天在體操亞錦賽男子鞍馬決賽，以總分14.133分摘下銅牌，睽違2年再踏上國際賽頒獎台，教練林育信直呼感動，並且欣慰愛徒仍堅持夢想。

現年30歲的體操名將李智凱，在東京奧運替台灣拿下史無前例的男子鞍馬銀牌，更陸續完成世大運金牌3連霸、亞運金牌2連霸壯舉，擦亮「鞍馬王子」招牌，沒想到無緣擠進巴黎奧運的窄門後，李智凱接連碰到傷勢、體操新週期的規則變化，已經長達2年未能登上國際賽頒獎台。

如今在中國舉行的亞洲體操錦標賽，李智凱終結國際賽「獎牌荒」，先在男子鞍馬資格賽以排名第6名晉級，今天決賽更繳出絕佳表現，以難度分5.5分、執行分8.633分及總分14.133拿到銅牌，同時是生涯首面亞錦賽鞍馬獎牌，僅次於烏茲別克選手烏特基爾別克（Juraev Utkirbek）及中國選手張博恆。

指導教練林育信賽後接受中央社採訪時說：「我覺得非常感動，而且有點欣慰，就算遇到挫折，他（李智凱）在這兩年依舊選擇堅持，為了自己的夢想突破。」

按照現行國際體操的鞍馬評分標準，李智凱必須「封印」部分成名技湯瑪士迴旋，林育信指出，一直在調整動作，嘗試減少愛徒動作上的扣分，而李智凱今天雖然是首名選手出場，但整套動作順利完成，帶給其他選手壓力，「這次亞錦賽心態調適很好，也終於在國際賽拿牌」。

林育信認為，這面獎牌將帶給李智凱更多信心，也算打了一劑強心針，接下來將持續推高難度，攜手拚名古屋亞運男子鞍馬3連霸，再逐步挑戰世錦賽、洛杉磯奧運等舞台，「開心看到他突破，我們不會放棄的。」

2026世足賽

李智凱 奧運

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