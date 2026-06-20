拳擊／林郁婷闖WB盃中國站金牌戰 拚重返國際賽首金

在貴陽舉行的拳擊WB盃中國站，「台灣女兒」林郁婷今天在60公斤級4強戰，以4比1擊敗地主選手、前世錦賽金牌得主楊成宇，將尋求重返國際賽後首面金牌。

台灣拳擊女將林郁婷在巴黎奧運摘下金牌後，選擇轉戰女子60公斤級，只是受到世界拳擊聯盟新的性別檢測規範模糊不清影響，中間有長達19個月沒有比賽的「空窗期」，而這僅是她換量級後的第2場國際賽，前一次是4月的亞錦賽，當時林郁婷止步4強獲得銅牌。

這次前往中國參加拳擊WB盃，身為僅存台將代表的林郁婷，今天4強戰與31歲地主好手楊成宇正面交鋒，在首回合開打後就迅速掌握節奏，發揮身高與速度優勢，獲得4名裁判認可，就算第2、3回合稍佔下風，不過林郁婷仍頂住壓力，最後以4比1挺進金牌戰。

林郁婷順利寫下轉換量級後首闖拳擊WB盃金牌戰的紀錄，接下來她將於明天對戰年僅24歲、去年世錦賽銅牌的哈薩克新星格拉費耶娃（ViktoriyaGrafeyeva），尋求重返國際賽場後的首面金牌。

教練曾自強接受中央社採訪時評估，這次4強堪稱「亞運前哨戰」，4名選手有望在名古屋亞運再度交鋒，而林郁婷升上一個量級後，感覺體能遇到較多考驗，所幸在速度、節奏控制上仍有不錯發揮，並稱讚愛徒扛住壓力，只是接下來還需提高對抗性，才能有更穩定表現。