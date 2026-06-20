快訊

升格二寶爸！大谷翔平發文報喜 曬嫩嬰照「謝謝來到這世界」

金孫宴席開百桌…印尼富商頂級人脈曝光 胡瓜看傻「頂級燕窩吃到飽」

不入軍營進監獄！不給罰錢了事 國防部擬修法「逃兵役、教召最少關1年」

聽新聞
0:00 / 0:00

拳擊／林郁婷闖WB盃中國站金牌戰 拚重返國際賽首金

中央社／ 台北20日電
「台灣女兒」林郁婷今天在60公斤級4強戰，以4比1擊敗地主選手、前世錦賽金牌得主楊成宇，將尋求重返國際賽後首面金牌。圖／全運會提供 劉肇育
「台灣女兒」林郁婷今天在60公斤級4強戰，以4比1擊敗地主選手、前世錦賽金牌得主楊成宇，將尋求重返國際賽後首面金牌。圖／全運會提供 劉肇育

在貴陽舉行的拳擊WB盃中國站，「台灣女兒」林郁婷今天在60公斤級4強戰，以4比1擊敗地主選手、前世錦賽金牌得主楊成宇，將尋求重返國際賽後首面金牌。

台灣拳擊女將林郁婷在巴黎奧運摘下金牌後，選擇轉戰女子60公斤級，只是受到世界拳擊聯盟新的性別檢測規範模糊不清影響，中間有長達19個月沒有比賽的「空窗期」，而這僅是她換量級後的第2場國際賽，前一次是4月的亞錦賽，當時林郁婷止步4強獲得銅牌。

這次前往中國參加拳擊WB盃，身為僅存台將代表的林郁婷，今天4強戰與31歲地主好手楊成宇正面交鋒，在首回合開打後就迅速掌握節奏，發揮身高與速度優勢，獲得4名裁判認可，就算第2、3回合稍佔下風，不過林郁婷仍頂住壓力，最後以4比1挺進金牌戰。

林郁婷順利寫下轉換量級後首闖拳擊WB盃金牌戰的紀錄，接下來她將於明天對戰年僅24歲、去年世錦賽銅牌的哈薩克新星格拉費耶娃（ViktoriyaGrafeyeva），尋求重返國際賽場後的首面金牌。

教練曾自強接受中央社採訪時評估，這次4強堪稱「亞運前哨戰」，4名選手有望在名古屋亞運再度交鋒，而林郁婷升上一個量級後，感覺體能遇到較多考驗，所幸在速度、節奏控制上仍有不錯發揮，並稱讚愛徒扛住壓力，只是接下來還需提高對抗性，才能有更穩定表現。

2026世足賽

林郁婷 金牌 奧運

延伸閱讀

拳擊／林郁婷完勝世錦賽金牌 晉級WB盃中國站4強

拳擊／林郁婷WB盃中國站首輪過關 逐漸找回過往水準

拳擊／黃筱雯惜敗法國好手 無緣WB盃中國站4強

柔道／烏蘭巴托大滿貫賽 楊勇緯敗部未復活無緣獎牌

相關新聞

拳擊／林郁婷闖WB盃中國站金牌戰 拚重返國際賽首金

在貴陽舉行的拳擊WB盃中國站，「台灣女兒」林郁婷今天在60公斤級4強戰，以4比1擊敗地主選手、前世錦賽金牌得主楊成宇，將...

普悠瑪重傷不放棄！王羽飛闖進職棒選秀 台東三巨頭齊祝福

曾就讀台東縣卑南國小、卑南國中棒球隊的棒球好手王羽飛，歷經2018年普悠瑪列車翻覆事故重傷後，憑藉對棒球的熱愛與堅定意志，走過漫長復健歷程，如今重新回到熟悉球場，持續朝職棒夢想邁進。日前他參加中華職棒新人測試會順利通過，取得年度選秀資格，再度傳出振奮人心的好消息。

世足賽／提前兩天赴美備戰又遭拒 伊朗足協向FIFA狀告政治干預

今年世足賽期間因美伊與以色列衝突的未解禁令影響，受到諸多限制的伊朗，不僅訓練基地被迫由美國亞利桑那州移師至墨西哥蒂華納，伊朗足協今天更發出嚴正聲明，不滿其欲提前兩日赴美備戰的要求遭美方拒絕，導致球隊陷入「賽前24小時才能抵達主辦城市、賽後即刻被驅逐」的窘境，將正式向FIFA提出申訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。