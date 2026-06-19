女壘／中華隊8比1擊敗地主捷克隊 僑胞揮國旗熱情應援

女壘世界盃小組賽在捷克布拉格舉行，台灣女壘隊18日以8比1擊敗地主國捷克隊，取得勝利。在本場賽事中，駐捷克代表陳立國受邀擔任開球嘉賓，許多旅捷僑胞也到場支持，揮舞國旗為台灣隊加油。

女壘世界盃小組賽16日至20日在布拉格舉行。台灣女壘隊已拿下3連勝，16日首戰世界排名14的古巴，只打5局就以12比3提前結束比賽；17日則以9比0擊敗世界排名第9的義大利；18日以8比1提前5局擊敗地主捷克，提前結束比賽。

台灣隊上屆未打進8強，但目前世界排名仍高居第5。

台灣女壘總教練韓幸霖接受中央社採訪時表示，本場比賽捷克地主隊有相當多支持者，現場氣氛熱烈。不過，台灣駐外單位與僑胞同樣展現強大後援力量，到場替台灣隊加油。最終球隊不負眾望，拿下勝利。

韓幸霖說：「每場球賽球員都表現得很好。我很驕傲。」

談到捷克隊的表現，韓幸霖表示，捷克隊是值得尊敬的對手，尤其投手實力相當不錯，具備競爭力。不過整體攻守配合仍有進步空間，因此台灣隊最終掌握比賽節奏，順利取得勝利。

隨著台灣隊拿下3連勝佳績，韓幸霖表示，球隊始終秉持穩紮穩打的態度面對每場比賽，不會因連勝而有所鬆懈。接下來對戰加拿大與澳洲的兩場比賽，將是關鍵戰役。

中華民國壘球協會理事長李建成告訴中央社記者，本屆台灣隊選手長時間投入訓練，整體備戰狀況相當理想。台灣隊也提前數日抵達捷克，進行相關訓練與熟悉場地，為賽事做好萬全準備。

女壘世界盃小組賽16日至20日在捷克布拉格舉行。台灣女壘隊18日對上地主捷克隊。（世界棒壘球總會提供）中央社 中央通訊社

李建成說，日前因古巴隊班機延誤，連帶影響整體賽程安排，台灣隊原定賽事被延後至晚間11時才開打。不過，台灣隊即使面對突發狀況仍維持良好狀態，最終僅用5局便拿下勝利，提前結束比賽。

李建成表示，台灣隊17日面對義大利隊時，同樣在第6局提前結束比賽，展現攻守兩端的優勢。

李建成說，希望選手們保持平常心。「只要正常發揮，把每天訓練累積的實力展現出來，相信就能取得最好的成績。」

台灣隊18日迎戰地主捷克隊，不僅有許多捷克球迷進場觀賽，也吸引不少旅居捷克的台灣僑胞到場加油打氣。

旅捷僑胞Rainbow表示，很難得台灣有球隊到捷克比賽，所以來替他們加油。「我相信台灣隊一定可以得到冠軍的。」

旅捷僑胞林奐妤表示，得知台灣隊參加世界盃女壘後，特別前來球場為台灣隊增添士氣。她還特別手工製作加油板，以實際行動表達支持。

林奐妤表示，她對台灣隊很有信心，相信隊員們會延續士氣，一路打進冠亞軍賽，爭取最好的成績。