柔道／烏蘭巴托大滿貫賽 楊勇緯敗部未復活無緣獎牌

2026蒙古烏蘭巴托柔道大滿貫賽，台灣好手「柔道男神」楊勇緯，今天在60公斤級敗部復活賽，因實施動作時遭判定犯規落敗，無緣爭取銅牌。

現年28歲的楊勇緯，曾在2022年烏蘭巴托柔道大滿貫賽獲得銀牌，2023年則是首戰吞敗，過去2年都沒有參賽。

今年再度挑戰烏蘭巴托柔道大滿貫賽，楊勇緯首輪對上地主選手尼亞姆蘇倫（MendsaikhanNyamsuren），在正規時間結束時，以2次有效得分獲勝；接著對義大利選手卡利諾（Andrea Carlino），楊勇緯用招牌的三角勒反擊壓制，一本勝晉級8強。

可惜在8強面對以色列年僅18歲的小將亞許皮茲（Izhak Ashpiz），開賽沒多久就被對手獲得一次「有效」；儘管楊勇緯嘗試反撲，無奈始終未能得手，最終只能落入敗部復活賽，爭取銅牌戰資格。

楊勇緯在敗部首戰面對交戰多次的喬治亞選手薩達拉薛夫利（Giorgi Sardalashvili），就在正規賽剩下最後6秒時，楊勇緯遭判危險動作而吞下犯規落敗，確定無緣爭奪獎牌。

教練劉文等告訴中央社記者，第一場比賽的時候，楊勇緯的手腕就弄傷，後續還是很認真拚戰，「8強對以色列的比賽，其實我們有摔到對手，但裁判沒有給分，最後只能接受這樣的結果。」

「至於敗部復活的比賽，楊勇緯那個動作其實照以往都只會給『指導』，但今天裁判卻直接主觀認定是危險動作，判我們落敗。」劉文等說。

他表示，這場賽事是亞運前最後1場國際賽，接下來會在蒙古多待幾天訓練，接著就回到國訓中心，預計9月初赴日本移訓2週，屆時就要把整個強度都拉高起來。

劉文等強調，巴黎奧運過後，柔道的給分方式不一樣，新增了「有效」得分；在實施摔的動作時，判定也不同，「所以現在比賽過程中必須要非常謹慎、小心，不容許有任何小失誤」。