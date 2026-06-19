拳擊／林郁婷完勝世錦賽金牌 晉級WB盃中國站4強

拳擊WB盃中國站今天進行的女子60公斤級8強戰，「台灣女兒」林郁婷面對世錦賽金牌、巴西好手桑托斯，順利以5比0的壓倒性分數獲勝，如願闖進4強，也提前預約1面銅牌。

儘管今天是端午佳節，但選手還在國外拚戰，林郁婷的教練曾自強自我安慰搞笑說：「我們沒有粽子可以吃，但是要來拿種子（亞運）。」

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）WB盃中國站在貴陽登場，台灣派出2男、4女選手參賽，不過到今天僅剩下林郁婷於女子60公斤、吳詩儀女子57公斤的8強賽登場。

這僅是林郁婷從巴黎奧運奪金轉戰60公斤級的第2場國際賽，前一次是在4月亞錦賽，當時林郁婷止步4強獲得銅牌。

今天林郁婷對上去年世錦賽金牌得主，巴西好手桑托斯（Rebeca Santos），首回合雙方還打得相當拉鋸，林郁婷僅以3比2領先。

不過從第2回合起，林郁婷就逐漸掌握節奏和攻勢，加上桑托斯遭裁判警告扣分，情緒越打越毛躁，林郁婷不慌不忙，照著既定戰術執行，前2回合結束就以5比0完全壓制。

第3回合林郁婷持續保持節奏，多半採取防守反擊，最終穩穩留下勝利，也是繼亞錦賽後再度闖進4強；她接下來的對手，是曾在2023年世錦賽摘金的中國31歲好手楊成宇。

曾自強告訴中央社記者，林郁婷在大賽的感覺有慢慢找回來，今天打完首回合之後，就有在節奏和掌握性發揮得很好，「有效限制住對手的進攻，順利按照自己擬定的戰術走。」

曾自強透露，「原本郁婷在57公斤有速度上的優勢，轉戰60公斤級後，都遇到比較有力量的選手，這個部分還需要再加強應對。」

接下來4強戰，林郁婷要對上中國的楊成宇，對手是2023年世錦賽金牌，也是今年名古屋亞運爭金的頭號假想敵。

至於吳詩儀，則以1比4敗給印度選手普拉琪（Prachi Prachi），無緣4強門票。