快訊

不選彰化縣長了！蔡壁如端午表態：目前定居「這1區」全力備戰海線立委

講出華府心聲？范斯嗆以色列：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午節死亡車禍…西濱大安段曳引車自撞 「運將飛車外」慘遭自家拖車輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

拳擊／林郁婷完勝世錦賽金牌 晉級WB盃中國站4強

中央社／ 台北19日電
世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）WB盃中國站在貴陽登場，19日進行的女子60公斤級8強，「台灣女兒」林郁婷（右）以5比0擊敗世錦賽金牌、巴西好手桑托斯，如願闖進4強，也提前預約1面銅牌。 中央社（主辦單位提供）
世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）WB盃中國站在貴陽登場，19日進行的女子60公斤級8強，「台灣女兒」林郁婷（右）以5比0擊敗世錦賽金牌、巴西好手桑托斯，如願闖進4強，也提前預約1面銅牌。 中央社（主辦單位提供）

拳擊WB盃中國站今天進行的女子60公斤級8強戰，「台灣女兒」林郁婷面對世錦賽金牌、巴西好手桑托斯，順利以5比0的壓倒性分數獲勝，如願闖進4強，也提前預約1面銅牌。

儘管今天是端午佳節，但選手還在國外拚戰，林郁婷的教練曾自強自我安慰搞笑說：「我們沒有粽子可以吃，但是要來拿種子（亞運）。」

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）WB盃中國站在貴陽登場，台灣派出2男、4女選手參賽，不過到今天僅剩下林郁婷於女子60公斤、吳詩儀女子57公斤的8強賽登場。

這僅是林郁婷從巴黎奧運奪金轉戰60公斤級的第2場國際賽，前一次是在4月亞錦賽，當時林郁婷止步4強獲得銅牌。

今天林郁婷對上去年世錦賽金牌得主，巴西好手桑托斯（Rebeca Santos），首回合雙方還打得相當拉鋸，林郁婷僅以3比2領先。

不過從第2回合起，林郁婷就逐漸掌握節奏和攻勢，加上桑托斯遭裁判警告扣分，情緒越打越毛躁，林郁婷不慌不忙，照著既定戰術執行，前2回合結束就以5比0完全壓制。

第3回合林郁婷持續保持節奏，多半採取防守反擊，最終穩穩留下勝利，也是繼亞錦賽後再度闖進4強；她接下來的對手，是曾在2023年世錦賽摘金的中國31歲好手楊成宇。

曾自強告訴中央社記者，林郁婷在大賽的感覺有慢慢找回來，今天打完首回合之後，就有在節奏和掌握性發揮得很好，「有效限制住對手的進攻，順利按照自己擬定的戰術走。」

曾自強透露，「原本郁婷在57公斤有速度上的優勢，轉戰60公斤級後，都遇到比較有力量的選手，這個部分還需要再加強應對。」

接下來4強戰，林郁婷要對上中國的楊成宇，對手是2023年世錦賽金牌，也是今年名古屋亞運爭金的頭號假想敵。

至於吳詩儀，則以1比4敗給印度選手普拉琪（Prachi Prachi），無緣4強門票。

2026世足賽

林郁婷 世錦賽 金牌

延伸閱讀

拳擊／林郁婷WB盃中國站首輪過關 逐漸找回過往水準

拳擊／黃筱雯惜敗法國好手 無緣WB盃中國站4強

拳擊／拳后黃筱雯險勝印度對手 晉WB盃中國站8強

體操亞錦賽／李智凱率台灣男團奪第5 取得世錦賽參賽門票

相關新聞

拳擊／林郁婷完勝世錦賽金牌 晉級WB盃中國站4強

拳擊WB盃中國站今天進行的女子60公斤級8強戰，「台灣女兒」林郁婷面對世錦賽金牌、巴西好手桑托斯，順利以5比0的壓倒性分...

LPGA／邁爾菁英賽首日 徐薇淩69桿暫居第12名

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA邁爾菁英賽首回合，抓5博蒂、吞2柏忌繳出低於標準3桿的69桿、暫並列第12名...

體操亞錦賽／李智凱率台灣男團奪第5 取得世錦賽參賽門票

在中國遵義縣舉行的亞洲體操錦標賽，台灣男子團隊靠著唐嘉鴻、李智凱、洪源禧、莊佳龍、蕭佑然5虎將，聯手拿下238.762分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。