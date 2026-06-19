聽新聞
0:00 / 0:00
LPGA／邁爾菁英賽首日 徐薇淩69桿暫居第12名
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA邁爾菁英賽首回合，抓5博蒂、吞2柏忌繳出低於標準3桿的69桿、暫並列第12名，落後領先者3桿。
總獎金325萬美元（約新台幣1.02億元）的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）邁爾菁英賽，在美國密西根州開打，台灣有曾雅妮、徐薇淩、程思嘉等3人參賽。
徐薇淩在上週的LPGA陶氏錦標賽，是台灣唯一晉級的雙人組合，本週回到個人賽，首回合在邁爾菁英賽表現不差，下場第1洞雖就吞下柏忌，但隨即在第2洞抓博蒂回補。
接著在標準3桿的第7洞又抓博蒂，轉場後繼續在第14洞抓博蒂；接著來到最後3洞，徐薇淩雖先在第16洞吞柏忌，但最後2洞都順利抓博蒂入袋，有個完美的結尾。
徐薇淩告訴中央社記者，最近揮桿的狀態有慢慢變好的趨勢，自己也逐漸找回感覺，希望後3天可以持續進步，照著既定的策略完賽。
除了徐薇淩之外，曾雅妮繳出74桿、程思嘉繳出77桿，2人目前都處於淘汰區，想要晉級明天還需降低桿數；首回合結束，以中國劉豔的66桿、單獨領先表現最佳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。