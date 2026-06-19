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體操亞錦賽／李智凱率台灣男團奪第5 取得世錦賽參賽門票

中央社／ 記者黎建忠台北19日電
台灣體操男子團隊在「世界貓王」唐嘉鴻（右1）、「鞍馬王子」李智凱（右2）兩大名將帶領下，順利在19日的亞錦賽獲得第5，並且取得10月世錦賽的參賽資格。（林育信提供）中央社 中央通訊社
台灣體操男子團隊在「世界貓王」唐嘉鴻（右1）、「鞍馬王子」李智凱（右2）兩大名將帶領下，順利在19日的亞錦賽獲得第5，並且取得10月世錦賽的參賽資格。（林育信提供）中央社 中央通訊社

在中國遵義縣舉行的亞洲體操錦標賽，台灣男子團隊靠著唐嘉鴻李智凱、洪源禧、莊佳龍、蕭佑然5虎將，聯手拿下238.762分、排名第5，順利取得今年世錦賽的參賽資格。

2026亞洲體操錦標賽昨首日進行個人全能以及單項資格賽，而團體成績前5名可以參加今年10月在荷蘭世錦賽的資格，而世錦賽若能闖進前3名，就可提前獲得2028洛杉磯奧運的參賽門票。

台灣派出的5名好手，只有洪源禧、莊佳龍下場比完地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓等6項；團體賽成績是取每個國家下場選手，在這6個單項的前3高分數加總。

最終台灣男子團隊成績以238.762分排在第5，壓線取得世錦賽資格，更驚險的是，僅贏排名第6烏茲別克0.101分。

總教練林育信告訴中央社記者，開賽的第一天就有好消息，相信對全隊來說都是很棒的強心針，「這次的亞錦賽選拔，就有針對各單項進行補強，這次能取得世錦賽門票，真的是每個選手都有各自發揮他們的強項。」

除了團體成績獲得第5名外，洪源禧表現也相當出色，在個人全能以78.865分獲得第7，莊佳龍則以76.432分排在第14名。

個人單項資格賽方面，台灣隊也有佳績，「世界貓王」唐嘉鴻，在單槓以14.633分、排名第3晉級，吊環也以13.700分、排名第5晉級；「鞍馬王子」李智凱則以14.000分、排名第6晉級；洪源禧在雙槓項目則以14.000分、排名第6晉級。

2026世足賽

世錦賽 唐嘉鴻 洛杉磯 李智凱 林育信

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