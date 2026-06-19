基隆多雨堅持晨練成優勢 海大校壘擊敗強敵奪大專盃隊史首冠

國立台灣海洋大學壘球隊日前在中華民國大專校院度慢速壘球錦標賽，在一般男生組全國總決賽以14：7擊敗去年冠軍嘉南藥理大學，奪下隊史首冠。海大校壘在總教練陳建文帶領下，連6年闖進八強，靠的旦平時在基隆雨天環境就堅持晨練，練就不放棄的精神與體力，一路拚戰到最後。

這次大專盃慢速壘球賽程受到鋒面與西南氣流影響，球場滿是泥濘與水坑，然而惡劣的天氣與場地條件，讓海大校壘隊發揮球員平時就在基隆多雨的環境下堅持晨練，將環境劣勢轉化為實力加成，一路擊敗對手打進總決賽。

冠軍戰對上強敵嘉南藥理大學，比賽首局雙方比分僵持，直到進入二局上，靠著觀光系大一李仁豪的關鍵兩分全壘打開啟攻勢，一舉逆轉戰局。

四局下雖遇到亂流被對手追回三分，但隨即穩定防線，以守備化解對手攻勢。五局上養殖系陳彥旭再次打出兩分砲奠定勝基。終場以14：7鎖定勝局，海大校壘成功奪下隊史首冠。

榮獲最佳教練的陳建文說，今年奪冠的關鍵在於平日的訓練成果展現，教練團的分工合作及球員的自律訓練都是關鍵。

教練陳心永平時以「記得我們是壘球界的goat」勉勵球員展，並在賽後鼓勵球員制定清晰的短中長期目標，期許明年能成功連霸。助理教練楊騰指出，比奪冠更珍貴的是球員在過程中所展現的態度、紀律與團隊精神，期盼每一年的大專盃賽場上，都能凝聚保持這股向心力。

國立台灣海洋大學壘球隊日前在中華民國大專校院度慢速壘球錦標賽奪下隊史首冠。圖／海大提供

國立台灣海洋大學壘球隊日前在中華民國大專校院度慢速壘球錦標賽奪下隊史首冠。圖／海大提供