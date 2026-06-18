拳擊／黃筱雯惜敗法國好手 無緣WB盃中國站4強

世界排名第1的「台灣拳后」黃筱雯，今天征戰拳擊WB盃中國站女子54公斤級的8強戰，可惜終場以1比4不敵法國好手拉卡狄里，與4強資格擦肩而過。

目前是世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）女子54公斤級排名第1的黃筱雯，這次在拳擊WB盃中國站獲得首輪輪空，前役驚險擊敗印度女將普蘭（PoonamPoonam）後，黃筱雯今天則在8強戰與曾贏得世錦賽銅牌的法國選手拉卡狄里（Wassila Lkhadiri）正面交鋒，爭取4強門票。

此役首回合開打後，黃筱雯依循過往「拉開距離」戰術，憑藉身高、臂展優勢，給予對手適時一擊搶分，只是對手拉卡狄里從首回合開始就積極搶攻，甚至頻頻貼身近距離攻擊，導致黃筱雯無法徹底發揮優勢，並在前2回合打完陷入0比2落後。

進入決勝第3回合，黃筱雯嘗試破解對手的「纏抱」攻勢，可惜仍無法有效限制對手，終場就以1比4無緣上演逆轉勝，而另名選手郭怡萱則在女子51公斤級以0比5不敵義大利選手瓦薩洛（MartinaVassallo），雙雙止步8強。

接著，台灣女將林郁婷、吳詩儀將在明天分別於60公斤級及57公斤級的8強戰亮相，全力爭取4強資格、站上頒獎台，其中林郁婷將對上世錦賽金牌得主的巴西選手桑托斯（Rebeca Santos），而吳詩儀則面對印度選手普拉奇（Prachi Prachi）。