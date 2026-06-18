排球／日本男排前國手持有大麻被起訴 交保後致歉

日本男子排球前國手佐藤駿一郎上月因為涉嫌持有大麻被逮捕以及起訴。他今天上午交保後，面對大批媒體採訪時致歉，「我深刻反省，對此感到抱歉」。

日本放送協會（NHK）報導，佐藤目前26歲，先前效力於日本國家隊時，司職攔中。

他今年5月涉嫌在東京都板橋區一間小鋼珠店持有乾燥大麻，因而被東京都警視廳依涉嫌違反麻藥取締法逮捕，接著在昨天被東京地方檢察廳起訴。

而佐藤的律師聲請保釋之後，東京地方法院裁定以200萬日圓（約新台幣40萬日圓）交保。

佐藤今天上午獲釋後，從東京都警視廳本部的留置設施離開時，身穿黑色西裝，並在東京都港區一間律師事務所前受訪。

他低頭致歉之外，進一步說道，「我深刻反省這次事件。對於造成困擾，以及對日本排球協會與排球相關人士，還有社會大眾深感抱歉」。

受到這起事件影響，日本排協已經把佐藤從今年度的國家隊登錄名單中除名；日本SV聯賽（SV.LEAGUE）也在賽季期間突然宣布新規定：球員在開季前有義務接受藥物檢查，希望防止類似事件再度發生。（編譯：楊惟敬）1150618

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