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網球／萬奕彣賞對手雙貝果 中華隊金恩盃奪3連勝提前晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
萬奕彣第一點單打連拿12局「完封」對手。圖／四維體育推廣教育基金會 提供
萬奕彣第一點單打連拿12局「完封」對手。圖／四維體育推廣教育基金會 提供

中華隊在2026金恩盃女網亞大區二級賽事延續連勝，今天前兩點單打萬奕彣和楊亞依再度奪勝，助中華隊點數2比0提前擊敗烏茲別克隊，以3連勝排在B組第一，率先晉級20日的升級賽。

中華隊和位在中亞的烏茲別克之前在金恩盃與前身聯邦盃總共有過12次交手紀錄，連今天的勝利在內，中華隊取得10勝3敗絕對優勢。中華隊明天要對上分組最弱、目前已吞下三連敗的寮國，勝負已不影響晉級升級賽的結果。

今天提前奪勝後，第三點雙打結果無關勝負，前兩天扛起雙打的「小鋼炮」梁恩碩因身體不適掛出免戰牌，「一姊」謝淑薇也休兵，由楊亞依和萬奕彣聯手出擊。

萬奕彣第一點單打僅費時49分鐘就連下12局，以兩個6：0「完封」1目前WTA雙打排名1526的18歲對手阿利莫娃（Nigina Alimova）；楊亞依在第二點單打雖在第二盤陷入苦戰，不過2：3下後來居上，最終仍以6：3、6：4擊敗24歲的尤爾達舍娃（Sevil Yuldasheva）。

楊亞依獲勝的瞬間罕見地張開雙臂歡呼，她說：「通常我在贏得賽末點時才會舉雙手慶祝。」

2026世足賽

中華隊 梁恩碩 籃球

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