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網球／謝淑薇不用上！中華隊金恩盃橫掃斯里蘭卡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
身高180公分的萬奕彣（左）和158公分的梁恩碩組成雙打。圖／四維體育推廣教育基金會提供
身高180公分的萬奕彣（左）和158公分的梁恩碩組成雙打。圖／四維體育推廣教育基金會提供

2026金恩盃女網亞大區二級賽事，中華隊今天迎戰斯里蘭卡延續氣勢，萬奕彣和楊亞依接連拿下兩點單打勝利，為中華隊提前收下勝場，明天要迎戰同樣2連勝的烏茲別克。

今天無關勝負的第三點，由於雙方實力有些差距，原定謝淑薇和梁恩碩的雙打改由梁恩碩搭配萬奕彣，兩人連下12局，繼昨天完封馬來西亞後，再度橫掃斯里蘭卡。

19歲新人萬奕彣在第一點單打費時73分鐘，以6：2、6：1擊敗首度參賽的斯里蘭卡15歲小將佩里斯（Yuhansa Peiris），楊亞依接著在第二點單打用了71分鐘，以和首戰相同比數的兩個6：1擊敗17歲的德席爾瓦（Dinara De Silva）。

第三點雙打，梁恩碩和萬奕彣花的時間更少，只用41分鐘便送給兩位青少年對手佩里斯／德席爾瓦「雙貝果」，中華隊三點僅打3小時又5分鐘就完成，也報了34年前的一箭之仇。1992年聯邦盃在斯里蘭卡舉行，當年中華隊陣中有王思婷、林雅慧、何秋美，和地主隊交手後，斯里蘭卡以直落三勝出。

萬奕彣今天包辦兩點勝利，她表示單打一開始時有點緊張，發球也沒有像昨天那樣穩定，「因為代表台灣是一種榮譽，我給自己太大壓力。第二點單打結束後，教練告訴我可能要打雙打，我想剛好可以利用雙打來調整我的發球，發揮出原有實力。」

萬奕彣身高180公分，和158公分的梁恩碩形成一組天龍加地虎的雙打組合，萬奕彣說Ｌ「恩碩姊是我搭配過排名最高的搭檔，能和她打雙打是一種榮幸。甚至和她一起出場時，無形中就會產生一股氣勢，在心理上覺得很安定。」

第二盤開始後有一球，萬奕彣在網前以反拍飛身截擊卻沒碰到球，不料梁恩碩在後排穩穩地把球回擊過網。萬奕彣又說：「她好像隨時都在後排準備要cover我，讓我安心不少。」對於首度和萬奕彣聯手打雙打，「省話一姊」梁恩碩精簡地說：「新的嘗試，合作愉快。」

楊亞依5月初在全大運公開組女單決賽敗給萬奕彣後，便開始全力備戰金恩盃，她分別在王牌體能訓練師卓掌一與物理治療師徐漢萌的’陪同下，前往韓國和中國大陸打職業賽。楊亞依說：「卓掌一老師自我青少年時期就帶過我，到現在應該超過五年了，徐漢萌是在最近2、3年才一起合作。」

兩年多前，楊亞依在2024年澳網會外賽右手腕不慎受傷，讓她沉寂了一段時間，好不容易終於走出陰霾，「經過金恩盃賽前一個月的職業賽磨練後，我感覺比全大運時進步許多，與體能教練一起出國，可以照顧我的身體，因為他們很了解我，知道我的需要，都會提供方法讓我可以安心的比賽。」

目前WTA單打排名528、雙打465的楊亞依又說，目前她還有一位心理老師，每周都會視訊一次，以聊天方式來穩定自己的心態，「我認為這些人對我的幫助，可以讓我重新找回當年的我，金恩盃結束後會繼續在職業賽衝刺，希望能超越3年前的最佳排名203。」

2026世足賽

謝淑薇 斯里蘭卡 中華隊 籃球

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