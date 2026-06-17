打造地方運動品牌 單案最高補助1000萬

為鼓勵各地方政府及民間團體結合在地特色推展全民運動，運動部全民運動署本月4日開始「115年地方特色全民運動活動申辦計畫」徵件作業，收件到7月3日止，審核通過單案最高可獲補助新臺幣1000萬元，盼各縣市政府及民間團體積極參與，共同打造兼具運動參與、文化特色與地方品牌價值的全民運動盛事。

全民署主任秘書蘇錦雀提到，這次申請計畫是過去「運動i台灣」再優化，「以前是縣市政府申請，現在擴大到全國民間團體，落實運動平權，也符合全民運動、族群運動。」

蘇錦雀補充，除促進運動產業，這次計劃也強調要有在地特色，歡迎運動團體結合政府，像是休耕時利用農田的環境辦理相關活動，展現最有在地特色的運動，也鼓勵結合特定節日，像台灣女兒日可以辦理女性活兒童運動，將運動參與層次擴大，讓動作更多元，更多人參加，「共榮共融」。

「115年地方特色全民運動活動申辦計畫」聚焦支持大型及具創新特色之運動活動，優先補助參與人數達2000人以上或極具創新的活動，以展現地方特色與發展潛力的運動方案，已成為南投指標活動的「泳渡日月潭」就是一例。

南投縣政府教育處代表簡明標提到，泳渡日月潭每年持續優化，今年將在7月1日開放報名，賽事將採25000人水中晶片計時，是賽事一大創新，另外也將首度結合日月潭花火音樂嘉年華，成為今年嘉年華的開場賽事。