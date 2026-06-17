拳擊／林郁婷WB盃中國站首輪過關 逐漸找回過往水準

台灣拳擊女將林郁婷今天在拳擊WB盃中國站60公斤級首輪賽事，以5比0擊敗英格蘭好手布羅德赫斯特，順利挺進8強，教練曾自強評價，已經逐漸找回過往水準。

「台灣女兒」林郁婷在巴黎奧運摘下女子拳擊金牌後，沒想到因為世界拳擊聯盟新的性別檢測規範模糊不清，開啟長達19個月沒有比賽的「空窗期」，所幸在中華民國拳擊協會居中協調下，讓林郁婷如願登上4月亞錦賽、重返國際賽舞台，並順利摘下銅牌。

這次前往拳擊WB盃中國站，林郁婷在女子60公斤級首輪面對英格蘭好手布羅德赫斯特（AmyBroadhurst），從首回合開打後，林郁婷雖然一開始沒有放得很開，不過隨即靠著臂展優勢積極搶攻，不僅多次有效擊中，甚至第3回合打到對手被判定讀秒，最後獲得裁判一致認可，以5比0闖過頭關。

指導教練曾自強接受中央社採訪時指出，林郁婷上次亞錦賽重返國際賽舞台，當時對整體調整模式還有點陌生，因此回來有投入比較多訓練，目前有逐漸找回以往的水準，尤其升量級後更能專注自身技術表現，「應該有70%以上了。」

林郁婷8強戰將面對世錦賽金牌得主的巴西好手桑托斯（Rebeca Santos），曾自強對愛徒下一戰表現有信心，加上此役適應大場面的心態後，順利掌控整個節奏，只要發揮優勢的節奏變化，絕對有機會取勝。