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鐵人三項／亞沙運奪牌給信心 潘子易目標爭洛杉磯奧運門票
4月登上2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會頒獎台，對我國鐵人三項好手潘子易是一大鼓舞，他的目標是代表中華隊再登上大賽殿堂，目前正積極爭取2028年洛杉磯奧運積分，盼兩年後能成為挑戰五環聖殿的第一位鐵人三項選手。
潘子易亞沙運在鐵人水陸兩項男子個人賽以28分33秒成績獲得銅牌，除是個人生涯首面成人組國際賽獎牌，也是中華代表團在本屆賽事第一面獎牌。時隔兩個月，他提到亞沙運立刻笑瞇眼，「滿特別，第一次比鐵人兩項，沒有比過兩項，能拿這種成績滿滿意。」
亞沙運結束後，潘子易就開始為奧運積分努力，昨天才剛回台的他提到，洛杉磯奧運積分已經從5月開始計算，為期兩年，每年會取成績最好的6場比賽列入統計，「希望能成為第一位參加奧運的選手。」
亞沙運是選手生涯一個亮點，但潘子易也強調，亞沙運沒有自由車的部分，並不是正式的三項比賽，希望能將好成績延續到鐵人三項，目前最需要加強跑步，昨天剛從中國返台的他說：「國際賽跑步非常競爭，我還有滿大進步空間，需要在短短時間把能力提升。」
剛在越南和中國完成4站比賽，潘子易將在台灣進行週期訓練，7月繼續開啟全球征戰旅途，7月到加拿大比世界盃，9月希望能參加亞運，10月和11月也已排了5場賽程，賽程十分密集。
長期在國外比賽、訓練，潘子易常自己料理餐點，滿喜歡下廚，這次貳樓菜單改版就有他很喜歡的西班牙辣炒海鮮布格麥碗，他笑說：「之前有在西班牙訓練過，平常會吃到的料理，煮起來也不難，也營養，海鮮的蛋白質和碳水，自己也想煮煮看。」
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