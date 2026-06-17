田徑／備戰柏林馬拉松 周庭印目標不只破PB

我國長跑好手「印帝」周庭印，3月完成完萬金石馬拉松國內男子組3連霸，目前進入備賽期，近期正加強速度和速耐力，瞄準9月27日的柏林馬拉松，盼能在「最速賽道」跑出突破表現。

周庭印今天出席貳樓新菜單「運動家Ｘ美食家」發佈記者會，身為國內頂尖跑者，他最推薦運動家系列的白酒蒜香蛤蛤蜊墨魚麵，他笑說：「這是最簡單的食材，運動前後都比較不會出問題，有些時候比賽前也怕吃高油會影響比賽成績，很推薦這道，食材簡單又有碳水。」

目前正為柏林馬拉松備戰，周庭印接續計劃去移地訓練，為挑戰柏林馬做好準備，目標不只突破2024年台北馬拉松的2小時21分17秒個人最佳成績，「想愈快愈好，沒人會破PB（個人最佳）就滿足。」

除周庭印擔任新菜單的運動家代表，今天越野跑國手江晏慶、極限鐵人選手吳承泰、鐵人三項選手潘子易、鐵人三項女選手森田京子和上月全中運剛拿下新北隊史自由車首金的小將羅葳都一同出席，分享推薦各自喜歡的餐點，補充碳水之餘也能滿足味蕾。