中職／台東人免費看職棒！台鋼雄鷹送8000張門票 索票時間曝光

台東球迷暑假有福了！縣府今年再度攜手台鋼雄鷹，爭取4場中華職棒主場賽事移師台東棒球村第一棒球場舉行，分別於7月14、15日迎戰富邦悍將，以及8月18、19日對戰統一7-ELEVEn獅。球團更提供4場合計8000張內野票券回饋縣民，讓民眾有機會免費進場欣賞職棒賽事。

縣長饒慶鈴表示，台鋼雄鷹球團今年再度安排主場賽事到台東舉辦。適逢2026台東博覽會及國際熱氣球嘉年華期間，遊客白天可到鹿野高台欣賞熱氣球、參觀博覽會，晚上則走進球場感受職棒魅力，體驗台東夏季最精彩的觀光盛會。

縣府指出，自中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍後，國內職棒熱度持續攀升，各球團票房表現亮眼。為讓縣民免去長途跋涉前往外縣市看球的辛勞，縣府近年持續投入經費改善球場設施與觀賽環境，並爭取中央補助推動球場整建，希望提供更優質的比賽及觀賽空間。

教育處表示，此次台鋼雄鷹提供每日2000張內野票，4場合計8000張，其中部分票券將優先保留給縣內基層棒球隊師生使用，其餘票券全數開放縣民免費索取。

縣府說明，索票時間為7月4日上午11時至7月5日下午4時止，凡身分證字號開頭為V或設籍台東縣民眾皆可上網登記，每組身分證字號限申請1場次，每場最多可索取2張票券，數量有限，送完為止。

民眾完成登錄後將取得專屬兌換序號，於比賽當日下午2時起，持序號及身分證明文件至台東棒球村第一棒球場兌換入場票券。若遇雨延賽，則可依球團公告場次持原票券進場觀賽。