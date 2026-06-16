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網球／威廉絲姊妹合體了！溫布頓給女雙外卡
美國傳奇網壇姊妹檔大威廉絲（Venus Williams）和小威廉絲（Serena Williams），今年將合體出征溫布頓，姊妹倆獲頒草地大滿貫女雙外卡，讓今年第三場大滿貫再添話題。
威廉絲姊妹聯手打下6座溫布頓女雙金盃，最近一座已經是10年前。44歲的小威今年草地賽季復出，2022年美網後回歸網壇，上周在倫敦的女王草地賽打下一勝，但因19歲加拿大搭檔姆博柯（Victoria Mboko）單打受傷，復出第一站提前告終。
小威本周繼續參與柏林女網賽，將和捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova）攜手，今天更確定和45歲的姊姊攜手再戰溫布頓。
除聯手打下6座溫布頓女雙金盃，小威生涯23座大滿貫女單冠軍也包括7座溫布頓，45大威廉絲也曾5度在草地大滿貫斬獲女單榮耀，不過兩人目前都沒出現在女單外卡名單上。
今年溫布頓將於6月29日進行到7月12日，會外賽22日先燃戰火。
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