拳擊／拳后黃筱雯險勝印度對手 晉WB盃中國站8強

世界排名第1的「台灣拳后」黃筱雯，今天在拳擊WB盃中國站女子54公斤級16強，面對印度對手普蘭的全場糾纏，仍艱辛地以3比2獲勝，如願闖進8強。

目前是世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）女子54公斤級排名第1的黃筱雯，這次在拳擊WB盃中國站首輪輪空，今天首戰在16強面對印度的普蘭（PoonamPoonam）。

黃筱雯依照過往戰術，發揮身高和臂展優勢，和對手拉開距離藉由刺拳搶分，不過對手普蘭從首回合開始就一路都發揮「纏功」，不斷近身靠近黃筱雯進行纏抱，讓2人前2回合結束，戰成1比1平手。

關鍵第3回合，黃筱雯不再保守積極搶攻，最後順利以29比28、29比28、28比29、27比30、29比28，積分3比2險勝對手；接下來她在8強的對手，將是30歲的法國選手拉卡狄里（Wassila Lkhadiri）。

教練劉宗泰告訴中央社記者，自從4月亞錦賽後就沒有比賽，第1場就是抓一下感覺，「對手的打法很纏，一開始確實有點不適應，幸好後來調整得很快。」

至於已經取得亞運資格的台灣男子好手彭家豐，今天在55公斤級32強面對土庫曼薛杜迪耶夫（MeylisShadurdyyev），展現強大的企圖心和進攻招式，多次擊中對手，第3回合對手甚至擺出雙手放下的挑釁動作，還被裁判扣分。

最終彭家豐順利以5比0獲勝過關，16強將對上美國的派崔希爾（Lorenzo Patricio），對手在2024年曾拿過U19世錦賽金牌。