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網球／謝淑薇重返金恩盃 搭梁恩碩賞對手「貝果」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇（右）和梁恩碩在第三點雙打攜手。圖／馬來西亞網協提供
謝淑薇（右）和梁恩碩在第三點雙打攜手。圖／馬來西亞網協提供

中華隊今天迎接2026金恩盃女網亞大區二級賽事首站，面對地主馬來西亞，前兩點單打萬奕彣和楊亞依都以直落二奪勝，第三點雙打「一姊」謝淑薇搭「小鋼炮」梁恩碩更以6：0、6：1輕取對手，為中華隊開出紅盤。

謝淑薇上次在金恩盃出賽是2024中國長沙金恩盃，當時她和楊亞依聯手不敵韓國。2023同樣在吉隆坡，謝淑薇搭配盧曼琳擊敗新加坡，本屆首度和梁恩碩合作，「小鋼砲」說：「能夠近距離和大滿貫冠軍合作，是個很好的學習機會，我從她身上學到很多。」

謝淑薇對手林詩漩目前就讀美國NCAA一級中田納西大學四年級，第三次角逐金恩盃，她說：「謝淑薇是我遇過最強的對手，賽前我和搭檔就有想過千萬不要被兩個6：0，還好我們在第二盤0：3時成功破蛋。」

林詩漩是馬來西亞代表隊四人中唯一的純華人，她對謝淑薇的打法稱讚不已，「所有球技都是優點，包括擊球落點準確，幾乎沒有失誤，而且來回節奏很快，我和搭檔不僅沒時間反應，更找不到太多喘息機會，而且一開賽我就很緊張，心跳很快，一下就連丟9局，雖然這場比賽輸了，對我卻是一個很棒的經驗。」

首度執掌金恩盃兵符的教練蕭丞邑指出，謝淑薇的前排預測能力和變化非常靈活，站在底線有時會突然改變擊球路線，影響對手判斷。

首度參賽的19歲新人萬奕彣在第一點單打首盤4平時連贏8局，以6：4、6Ｌ0擊敗年僅15歲的青少年選手哈茲利（Hazli），在金恩盃初體驗便開出紅盤。萬奕彣說：「這是我在金恩盃的第一場比賽，我又打第一點，一開始有點緊張，首盤互保發球局，但我不斷在思考如何突破，我告訴自己要沉住氣，調整好心態，要沉著冷靜，找回自己。」

蕭丞邑分析，對手雖是青少年選手，但防守能力很強，又是左撇子，多拍來回時能夠維持不錯的耐力，尤其面對萬奕彣的強攻常以上旋球化解，不過首盤尾聲和第二盤開始時，萬奕彣開始以左右和前後調動打亂對手節奏，並頻頻以穿越球瓦解對手信心。

謝淑薇（左）和梁恩碩在第三點雙打攜手。圖／馬來西亞網協提供
謝淑薇（左）和梁恩碩在第三點雙打攜手。圖／馬來西亞網協提供

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謝淑薇 梁恩碩 吉隆坡 籃球

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