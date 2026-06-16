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王齊麟代言竹縣大隘3鄉運動會 老婆十元抱3月大愛兒甜蜜同框

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
寶山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，邀請羽球男雙奧運2連霸金牌得主王齊麟擔任宣傳大使，為活動暖身造勢。記者黃羿馨／攝影
寶山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，邀請羽球男雙奧運2連霸金牌得主王齊麟擔任宣傳大使，為活動暖身造勢。記者黃羿馨／攝影

2026大隘三鄉運動會將於6月27、28日在新竹縣寶山國中登場，今年由寶山鄉主辦，以「隘運動、隘玩客、隘共下」為主軸，結合運動競技、低碳通勤與客庄文化。寶山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，邀請羽球男雙奧運2連霸金牌得主王齊麟擔任宣傳大使，為活動暖身造勢。

寶山鄉公所今天在新豐宮打中午廣場舉辦宣傳記者會，由新城國小及雙溪國小學童帶來開場表演，並播放低碳運具推廣及幸福巴士宣傳影片，展現地方近年推動綠色運輸與永續發展成果。

寶山鄉長邱振瑋表示，大隘三鄉運動會自3年前復辦以來，已成為地方重要體育活動。今年除延續競技交流精神，也結合低碳通勤理念，希望透過運動凝聚寶山、北埔及峨眉三鄉情誼，並帶動地方觀光與文化發展。

記者會最大亮點為羽球男雙奧運2連霸金牌得主王齊麟擔任宣傳大使，騎乘YouBike驚喜現身，活動中也播放王齊麟夫人陳詩媛（十元）及雙胞胎姊姊陳詩雅去年為寶山雙胞胎井拍攝的宣傳影片，王齊麟與陳詩媛也首度抱著3個月大的愛兒公開亮相，幸福互動成為全場另一焦點。

此外，寶山鄉公所宣布將於6月20日在新豐宮打中午廣場舉辦「低碳通勤嘉年華」，透過闖關活動、低碳運具體驗及政策宣導，推廣綠色交通與永續生活理念。

寶山鄉公所表示，近年持續推動公共運輸升級，原有溫馨巴士已轉型為幸福巴士，提供更彈性的接駁服務；以新豐宮打中午廣場為起點的鹽港溪自行車道也即將完工，未來將串聯新竹市區路網及17公里海岸線自行車道，成為兼具通勤、休閒與觀光功能的重要綠色廊道。

寶山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，邀請羽球男雙奧運2連霸金牌得主王齊麟擔任宣傳大使，為活動暖身造勢。記者黃羿馨／攝影
寶山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，邀請羽球男雙奧運2連霸金牌得主王齊麟擔任宣傳大使，為活動暖身造勢。記者黃羿馨／攝影

寶山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，邀請羽球男雙奧運2連霸金牌得主王齊麟擔任宣傳大使，為活動暖身造勢。記者黃羿馨／攝影
寶山鄉公所今天舉辦宣傳記者會，邀請羽球男雙奧運2連霸金牌得主王齊麟擔任宣傳大使，為活動暖身造勢。記者黃羿馨／攝影

王齊麟與陳詩媛也首度抱著3個月大的愛兒公開亮相，幸福互動成為全場另一焦點。圖／寶山鄉公所提供
王齊麟與陳詩媛也首度抱著3個月大的愛兒公開亮相，幸福互動成為全場另一焦點。圖／寶山鄉公所提供

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