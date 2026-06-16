宣傳大隘三鄉運動會 王齊麟騎Ubike驚喜現身

備受矚目的年度體育盛事「大隘三鄉運動會」今年再度輪回由新竹縣寶山鄉主辦，本次運動會特別打破傳統，首度引進環境部「低碳通勤嘉年華」宣傳活動，將健康運動與綠色永續生活深度結合，今天記者會不僅有在地學童的精彩表演與啦啦隊熱舞，更邀請到兩屆奧運羽球雙打金牌得主王齊麟擔任活動宣傳大使，騎乘Ubike帥氣登場，為即將登場的運動會與低碳生活熱力應援。

記者會開始前大螢幕即循環播放低碳運具推廣影片，展現永續生活與幸福巴士穿梭鄉間小徑的溫馨意象。之後由新城國小與雙溪國小兩所學校帶來充滿朝氣的開場表演揭開序幕。寶山鄉長致詞時表示，大隘三鄉運動會是地方的重要傳統，今年又輪回寶山鄉主辦，「我們特別與環境部、運動部及客委會等中央單位合作，將低碳通勤的概念融入其中，希望帶領鄉親一起邁向低碳、健康、永續的幸福生活。」

本次記者會的高潮，莫過於職籃人氣啦啦隊「慕獅女孩（Muse Girls）」帶來的運動會應援熱舞。在青春洋溢的舞步與運動會宣傳影片引導下，兩屆奧運羽球金牌選手王齊麟親自騎著Ubike穿過來賓席驚喜登場，瞬間點燃全場氣氛。剛結束澳洲賽事返國的王齊麟，在訪談中大方分享自己平時使用Ubike的低碳通勤經驗。當被問及與寶山鄉的連結時，螢幕更貼心亮出其太太「十元（陳詩媛）」與雙胞胎姐姐詩雅去年為寶山鄉拍攝的「雙胞胎井」宣傳畫面，讓王齊麟露出了甜蜜的笑容；十元更帶著將滿三個月的寶貝兒子到場，為十天後的大隘三鄉暖身。

王齊麟除了分享未來賽事的新期許，也呼籲大家多利用低碳運具，一起為地球與健康而動。

活動最後迎來隆重的啟動儀式。在全場「5、4、3、2、1」的齊聲倒數下，主辦單位寶山鄉長、宣傳大使王齊麟以及來自客委會、北埔鄉、峨眉鄉等11位重要長官貴賓，共同將象徵今年運動會12項比賽內容的運動標誌插入啟動裝置。大螢幕瞬間光流匯聚，凝聚成今年運動會的全新主視覺LOGO，隨後也播放了令人期待的「選手之夜」超強卡司預告短片，為活動再掀高潮。

寶山鄉公所表示，今年的大隘三鄉運動會不僅是一場體能與競技的交流，更是一場推廣綠色永續的低碳嘉年華。誠摯邀請全國各地的朋友，在6月27、28兩日一同來到新竹縣寶山鄉，騎乘低碳運具、參與熱血賽事，感受大隘三鄉獨特的熱情與活力。

職籃人氣啦啦隊「慕獅女孩（Muse Girls）」帶來的運動會應援熱舞。圖／寶山鄉公所提供

「大隘三鄉運動會」今年再度輪回由新竹縣寶山鄉主辦，今天舉行宣傳記者會。圖／寶山鄉公所提供