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健力／范峻嘉締造新世界紀錄 奪世界公開經典健力錦標賽金牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026世界公開經典健力錦標賽我國選手范峻嘉奪得男子74公斤級臥舉項目金牌。圖／運動部提供
2026世界公開經典健力錦標賽我國選手范峻嘉奪得男子74公斤級臥舉項目金牌。圖／運動部提供

我國健力選手范峻嘉在立陶宛德魯斯基寧凱參加「2026年世界公開經典健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間15日完成賽事，奪得男子74公斤級臥舉項目金牌，總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆「2026年世界公開經典健力錦標賽」我國共派出8位選手，在15日的男子74公斤級賽事中，我國選手范峻嘉選手在臥舉項目的第一次試舉，先是穩健的舉起205公斤，並居於領先地位，接下來的第二次試舉，范峻嘉決定挑戰自己去年在世錦賽締造的215.5公斤世界紀錄，將重量設定在216公斤，在全場注目下，范峻嘉全神貫注調整姿勢，最終他一氣呵成成功舉起216公斤的新紀錄，雖然第三次試舉嘗試挑戰218公斤未能成功，但最終仍以216公斤的成績奪得男子74公斤級臥舉項目金牌，締造新的世界紀錄，同時也以781公斤的成績獲得總和項目銅牌，為我國爭取榮耀，贏得掌聲。

運動部表示，近年來我國健力選手展現訓練成果，在國際賽場上屢創佳績，2025年成都世界運動會更奪下2金1銀亮眼成績，未來將持續提供選手完善的訓練及後勤支援，期盼完善運動訓練環境，並讓更多運動員能在世界舞臺展現實力，為我國續創佳績，寫下榮耀新篇章。

2026世足賽

金牌 立陶宛 賴清德

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