網球／金恩盃明開戰 謝淑薇、梁恩碩雙打聯手

2026金恩盃女網亞大區二級賽事，今天在馬來西亞吉隆坡國家網球中心開打，首日輪空的中華隊明天要在第一仗迎戰地主馬來西亞，教練蕭丞邑表示，19歲的萬奕彣將擔任第一點單打，第二點單打由楊亞依擔綱，同樣都從歐洲趕來馬來西亞的謝淑薇和梁恩碩扛起雙打重任。

中華隊之前在交手紀錄上以一勝零敗領先馬來西亞。

本屆是「小鋼砲」梁恩碩繼2019塔吉克、2020杜拜、2024長沙之後，第四度角逐金恩盃。2天前，她才和日本搭檔青山修子奪下WTA荷蘭斯海爾托亨博斯站雙打冠軍，周日早上立刻從阿姆斯特丹搭機經曼谷轉機趕來吉隆坡，晚上9點半才抵達旅館，今天上午蕭丞邑希望梁恩碩多休息以及調整時差，所以沒有參加開幕典禮。

上午舉行的開幕典禮中，10支參賽球隊依英文字母順序陸續進場，中華隊排在第一位，後面是香港，馬來西亞體育部部長等多位貴賓相繼致詞，接著展開賽事，中華隊和新加坡首日輪空，不過比賽進行至下午一時許突然下起雷陣雨，比賽因此暫停，雨停復賽後又來另一波大雨，直到傍晚才再度恢復比賽。

謝淑薇下午來到球場練球，不過當時正值下雨，只好進入室內球場熱身，謝淑薇的整套練球過程非常仔細，先是伸展、拉筋、小跑步等熱身作業，接著正反拍抽球、截擊、高壓球、發球、加上收操等，一整組下來花費5小時，團隊每個人都是汗流浹背。

梁恩碩自法網闖進女雙四強，又在荷蘭摘下生涯WTA巡迴賽雙打首冠，世界雙打排名來到31，再創個人新高。本屆金恩盃，梁恩碩在一位運動心理教練張涵筑陪同下一起前來吉隆坡，得知雙打可能搭配謝淑薇，梁恩碩說：「一切都聽從教練安排，上周能贏得首座冠軍非常開心。」

張涵筑去年取得國立體大體育研究所運動心理組的博士學位，之前她曾在國訓中心服務，接著來到桃園La New桌球隊，目前自己開設「羽涵表現諮詢工作室」，她表示和梁恩碩合作已超過3年，陪同出國打職業賽大概有10站，上一次是在去年底的250級香港公開賽。

張涵筑說：「陪同恩碩的比賽主要都是在亞洲，就算我不在她身邊，也是每天以電話保持密切聯絡，從她的敘述中提供一些心理上的幫助。」

本屆金恩盃的參賽隊伍共分成A、B兩組，每組5隊先進行分組循環賽，成績最佳兩名展開交叉準決賽，勝方取得2027亞大一級門票，分組成績最差兩隊進行保級戰，敗方明年落入亞大三級。和中華隊分在B組的馬來西亞首場以3：0擊敗寮國，烏茲別克勝斯里蘭卡。