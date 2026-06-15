請辭國訓中心董事長 林鴻道聲明：對台灣體育的熱忱與支持始終不變

林鴻道董事長因長期肩負多項企業經營與公益事務，工作負荷極為繁重，經審慎思考後，決定請辭國家運動訓練中心董事長職務。林董事長除須統籌建設、飯店等多元事業版圖的經營與發展，平日亦投入大量心力推動宏道基金會及見賢思琪基金會的各項公益工作，長期在企業經營、公益推動與體育事務之間奔走，行程十分緊湊、責任相當繁鉅。

林董事長認為，國訓中心肩負培育國家競技人才的重要使命，董事長職務需要投入大量時間與精力。基於對職責的尊重，以及不希望因個人事務繁忙而影響國訓中心的運作與發展，因此決定請辭，讓有更多時間投入的人選接續承擔重任。

然而，卸下職務不代表離開體育。林董事長對台灣體育的熱忱與支持始終不變，未來仍將持續透過企業及基金會資源，以實際行動支持運動員培育、體育人才發展及各項體育公益事務，持續做台灣體育最堅實的後盾。