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林鴻道辭國訓中心董事長 運動部證實並予尊重

中央社／ 台北15日電
前中華奧會主席林鴻道，請辭國訓中心董事長。 中央社(資料照)
前中華奧會主席林鴻道，請辭國訓中心董事長。 中央社(資料照)

運動部今天說，接獲3月上任的國家運動訓練中心董事長林鴻道口頭請辭，予以尊重，現在9月名古屋亞洲運動會在即，運動部會持續做好選手培訓與後勤支援，維持整體運作穩定。

林鴻道卸任中華奧林匹克委員會主席後接任國訓中心董事長，且找趙士強任執行長，林華韋與莊佳佳任副執行長。

根據運動部聲明，運動部感謝林鴻道任內投入國訓中心及體育事務。

根據了解，國訓中心之前已排定23日開董事會。

趙士強告訴中央社記者，「我也是今天才聽到」，尚未與林鴻道通電話確認，但會尊重林鴻道及董事會決議。

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