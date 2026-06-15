游泳／韓安齊200混破高懸17年全國紀錄 拚名古屋亞運奪牌

台美混血泳將韓安齊，今天在中正盃游泳賽女子200公尺混合式決賽，以2分11秒72拿到金牌，同時改寫高懸17年全國紀錄，接下來目標踏上名古屋亞運頒獎台。

115年全國中正盃游泳錦標賽是拚達標名古屋亞運最後機會，其中台美混血泳將韓安齊在賽事最後一天於200公尺混合式登場，最後游出2分11秒72成績，並刷新程琬容於2009年亞錦賽締造2分12秒55全國紀錄，連同日前100公尺、200公尺蝶式，韓安齊這次中正盃三破全國紀錄，堪稱最大贏家。

韓安齊賽後接受中央社記者採訪時自評，目前狀況感覺還不錯，加上之前在美國特別告訴教練，想多練自己有點害怕的蝶式，收到不錯效果，尤其拿手的200公尺混合式，從巴黎奧運後幾乎沒有進步，因此很開心再次突破自我。

繼全國運動會後、暌違8個月再次回到台灣參賽，韓安齊笑說內心很期待，而比賽方面則沒有想太多，抱持達到自身極限的心情應戰，然後放開來游，所以韓安齊相當興奮有3個項目打破全國紀錄，唯獨200公尺自由式讓她「耿耿於懷」，「回去需要再加強」。

值得一提的是，韓安齊共有6個項目達到名古屋亞運標準，接下來她將返回美國訓練，並與教練討論出最佳參賽計畫，目標尋求台灣游泳女子隊史暌違16年的亞運獎牌，「可能會多練一點混合式，然後希望為台灣爭光、站上亞運頒獎台。」