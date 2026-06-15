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上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭
國家運動訓練中心新任董事長林鴻道與執行長趙士強今年3月中正式上任，但董事長林鴻道今天驚傳請辭。
中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今年3月獲頒「一等卿雲勳章」，上任國訓中心董事長後展現高度行動力，曾和行政團隊和培訓隊教練進行座談和意見交流，並提出國訓中心未來將朝「專業化」、「科學化」，以及「行政法人的獨立特色與彈性」等三大方向持續精進，以提升整體運作效率，並推動企業化經營，強化組織執行力。
名古屋亞運進入備戰倒數階段，卻傳出林鴻道請辭國訓中心董事長消息，成國內體壇震撼彈。
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