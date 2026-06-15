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拳擊／中華隊6人出征WB盃中國站 李承威首戰落敗

中央社／ 忠台北15日電
李承威。資料照
李承威。資料照

WB盃拳擊賽中國站今天開打，中華代表隊此行派出6人參賽，率先登場的李承威以1比4落敗；而明天將輪到女子54公斤級世界第1的黃筱雯出賽。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）舉辦的WB盃中國站，今天起到6月21日在中國貴陽舉辦，台灣派出包括男子55公斤彭家豐、60公斤李承威；女子51公斤郭怡萱、54公斤黃筱雯、57公斤吳詩儀、60公斤林郁婷等6人參賽。

今天率先登場的李承威，首輪對上義大利23歲的波達西（Michele Baldassi），首回合雖然5名裁判一面倒都給對手10分，但第2回合李承威反撲主動進攻，組合拳順利擊中對手，積分追至0比2。

只可惜第3回合李承威沒能持續加壓，最終就以積分1比4落敗。

目前高居WB女子54公斤級世界排名第1的黃筱雯首輪輪空，明天將於16強出賽，對手將是印度和烏茲別克之間的勝方。

至於在今年4月拳擊亞錦賽重返擂臺的林郁婷，預計6月17日登場，這也是她轉戰60公斤級後的第2場國際賽。

林郁婷告訴中央社記者，因為亞錦賽是60公斤級的第1場國際賽，「所以對手的資料都算陌生，也希望由這場比賽可以多些情蒐，讓我在接下來備戰亞運可以有更多模擬條件。」

2026世足賽

林郁婷 黃筱雯 吳詩儀

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