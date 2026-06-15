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LPGA／陶氏錦標賽最終回合 徐薇淩攜搭檔並列第30名作收

中央社／ 台北15日電
台灣好手徐薇淩。 法新社
台灣好手徐薇淩。 法新社

LPGA陶氏錦標賽今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩德國搭檔克勞特合力抓2博蒂、吞1柏忌繳出69桿，並以4天低於標準3桿的277桿、並列第30名作收。

陶氏錦標賽從2019年開辦，是LPGA少數團體賽事，今年總獎金330萬美元（約新台幣1.04億元），在密西根州登場。

賽事採2人1隊的團體賽，第1、3回合打4人2球（同隊2人輪流打同一球），第2、4回合打4人4球（同隊2人各自擊球，取較佳桿數）。

比較可惜的是，今天最終回合是採取4人4球，每一洞取2人之間的最佳桿數；理論上成績應該會偏低，結果徐薇淩和克勞特（Aline Krauter）沒能把握機會，今天單回合69桿是所有組合當中桿數最高的1組。

徐薇淩本季在這場比賽前的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）已經出賽12場，其中有9場晉級，不過僅在4月的洛杉磯錦標賽並列第28名最佳，目前獎金榜排第88名、巡迴賽積分則排在108名。

最終賽事由美國組合金吉娜（Gina Kim）與19歲的威爾森（Yana Wilson），在最終回合狂飆62桿，並且以4天低於標準17桿的263桿逆轉奪冠。

2026世足賽

德國 徐薇淩 LPGA 籃球

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