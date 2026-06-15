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排球／台灣女排亞洲盃奪銀 蔡幼群、陳喬恩、林其蓉入選最佳陣容

中央社／ 台北14日電

台灣女排今天在亞洲盃冠軍戰以0比3不敵韓國，與冠軍金盃擦肩而過，不過依舊締造隊史新猷，其中蔡幼群、陳喬恩及林其蓉入選最佳陣容。

2026女子排球亞洲盃在菲律賓舉行，過去最佳成績是季軍的台灣隊，不僅如願以分組第2名晉級4強，昨役更以直落三擊敗哈薩克，挺進冠軍戰締造隊史新猷，今天則與韓國爭奪冠軍金盃。兩隊曾在分組預賽過招，台灣女排以2比3惜敗，這次期盼上演「甜蜜復仇」戲碼。

此役首局開打後，台灣女排繳出堅強攔網防守，屢屢化解韓國隊攻勢，然而後段陷入連續丟分亂流，加上第2局也未能及時找回狀態，導致接連以19比25讓出。而台灣女排在第3局展現韌性，一度化解4分落後劣勢，可惜仍無法有效限制對手發揮，終場再以22比25吞敗。

台灣女排雖然無緣摘下亞洲盃冠軍、以亞軍作收，不過仍寫下隊史新的里程碑，而且共有3名球員入選大會評選的最佳陣容，包含得分表現穩定的蔡幼群榮膺最佳主攻手、攔網屢屢建功的陳喬恩獲得最佳快攻手，頻頻展現飛撲救球的林其蓉則獲選最佳自由球員。

台灣女排教練鄧衍敏接受採訪時表示，這支國家隊是匯集各隊數一數二球員，因此最重要的是打造具有團結、凝聚力的隊伍，所有人都得學會互相幫忙，而非一枝獨秀，並從每個盃賽中得到收穫，逐步吸取經驗，接著攜手朝9月登場的名古屋亞運努力。

2026世足賽

陳喬恩 菲律賓 哈薩克 籃球

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