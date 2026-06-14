足球／安聯小小世界盃高雄預賽熱血落幕 南台灣小將燃燒足球魂

由台灣安聯人壽掛名贊助的「2026安聯小小世界盃」高雄區預賽在鳳山體育場激烈開踢，代表營北國中女足出賽的國一小將高惠芯，在U15組剛結束一場以2：4惜敗的激戰。儘管對手是高大的福誠足球俱樂部且都是男球員，面對結果她展現出超齡的勝負心：「雖然因為太久沒在場上跑動，對自己的表現很不滿意，但每一次的挫折都是我進步的動力。」她堅定地表示，會將不甘心轉化為下一次贏球的能量。

「當初看到朋友在足球場上奔馳的快樂，我就一頭栽進了這個世界。」高惠芯從國小五年級便與足球結下不解之緣。儘管學校期盼足球能成為升學跳板，但她擁有更純粹且遠大的夢想：「我希望未來能成為一名職業球員，靠著我最愛的足球生活。」

安聯人壽高雄業務區副總經理吳宏睿感動地說：「看到孩子們在場上拼盡全力，那種不到最後一秒絕不放棄的精神，真的讓我熱血沸騰。」

吳宏睿同時強調，「看著一群6至15歲的熱血小將用汗水與拚勁交織出台灣足球最美的風景，令到場的全公司同仁深深感受到，這正是深植於南台灣最純粹的足球魂。」

透過長年耕耘安聯小小世界盃，不僅讓公司與客戶間建立起如隊友般的深厚信任，大家在陪伴孩子追夢的過程中，更收穫了金錢買不到的凝聚力與感動。

捷盟小惡魔的國三後衛謝鐙樂，歷經近五個月的比賽空窗期，全隊一路激戰至PK大戰才分出勝負。儘管未能達成設定的進球目標，但他眼神中的熱血光芒未曾熄滅；教練眼中的他，也已從當初內向的小男孩，蛻變成能主動指導學弟妹的核心領袖。

左營國中男足陣容則在終場以3：2險勝捷盟小惡魔，教練黃崇富坦言，雖然贏球但過程驚險，這場硬仗讓球員們清楚看見心態準備與臨場修正能力都需要更加成熟，必須持續累積實戰經驗。

謝鐙樂從U6一路踢到U15，足球早已是他生命中不可或缺的引擎。即使面臨國三的課業壓力，他依然維持優異成績，並利用假日全心投入訓練。

這座舞台不僅是切磋球技的戰場，更是凝聚情感的橋梁。「我們不僅與隊友培養出深厚的革命情感，更結識了許多志同道合的好朋友。」謝鐙樂笑著說。

小惡魔俱樂部總教練蔡亞宸感性地回憶，球隊體系13年前從「足球沙漠」的高雄艱辛啟航，如今拓展至36個據點。看著這群國三孩子在場上奮戰，蔡教練驕傲地說：「這是他們國中生涯的里程碑，PK賽的經驗，就是送給他們最棒的畢業禮物！」

現今最發燒的「2026世界盃足球賽」話題，同樣點燃了這群南台灣小將的熱血。吳宏睿與左營國中全隊上下，最欣賞梅西（Lionel Messi）強大的領袖風範，期盼實力強勁的阿根廷能再度捧起大力神盃；高惠芯則誓言向年輕新星亞馬爾（Lamine Yamal）看齊，力挺西班牙奪冠；小惡魔俱樂部的蔡亞宸教練與孩子們，最期待巴西封王，並深深崇拜傳奇球星內馬爾（Neymar）；而展現高度自律的謝鐙樂，則將C羅（Cristiano Ronaldo）視為最高偶像，一心力挺葡萄牙隊站上世界之巔。

高雄區預賽個組別晉級隊伍─U6：小惡魔海王、小雷鳥；U8：小惡魔足球俱樂部、LDFC；U10：小惡魔足球俱樂部、小不老FC；U12：小惡魔足球俱樂部、小不老足球俱樂部；U15：右昌戰將、左營國中。

全國總決賽將於8月1至2日在台北田徑場舉行，喜愛熱血有活力的足球賽的球迷千萬不能錯過。

安聯人壽高雄業務區副總經理吳宏睿致詞。圖／安聯小小世界盃提供