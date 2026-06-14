杜元坤、黃明山獲聘橄欖球協會榮譽理事長　攜手推動台灣橄欖球永續發展

為感謝長期支持台灣橄欖球運動發展的重要推手，中華民國橄欖球協會日前舉行榮譽理事長聘任儀式，正式敦聘義大醫院院長杜元坤及協益海洋飼料股份有限公司總經理黃明山擔任協會榮譽理事長，以表彰兩人多年來對橄欖球運動的熱忱投入與卓越貢獻，並期盼藉由兩位傑出領袖的影響力，持續推動台灣橄欖球運動向下扎根、向上發展。

中華民國橄欖球協會表示，橄欖球運動的成長除了仰賴選手與教練的努力外，更需要企業與社會各界長期投入資源與支持。此次獲聘的兩位榮譽理事長，多年來持續關心國內體育發展，以實際行動支持橄欖球基層培育、球隊發展及企業聯賽推動，為台灣橄欖球發展注入重要能量。

其中，義大醫院院長杜元坤長期熱心公益，在醫療領域享有盛譽，多年來持續投入社會服務，並將個人超過半數薪資捐作公益用途，幫助弱勢族群及公益團體。除了在公益與醫療領域貢獻卓著之外，杜院長也長期支持國內橄欖球運動，協助多支球隊發展與參賽，並支持企業聯賽球隊運作，提供選手更完善的訓練與競技環境。

杜元坤院長致詞時表示，橄欖球帶給人們最寶貴的學習，就是在面對阻擋時不退縮，在跌倒之後勇敢站起來，並朝著目標持續前進，最終完成達陣（TRY）。他認為，這樣的歷程與人生十分相似，唯有不斷克服困難與挑戰，才能邁向成功。他也勉勵年輕選手將橄欖球精神融入人生，在追求夢想的道路上堅持不懈、勇往直前。

另一位獲聘的榮譽理事長黃明山，長年深耕南台灣橄欖球運動發展，是推動台南、高雄地區基層橄欖球的重要力量。多年來持續支持地方球隊訓練與賽事推廣，並積極投入企業聯賽球隊經營與贊助，為南部橄欖球人才培育奠定穩固基礎，深受橄欖球界肯定與敬重。

黃明山總經理表示，雖然自己從未實際參與橄欖球運動，但從橄欖球場上看見最令人感動的團隊合作精神與永不放棄的信念。他認為，這樣的精神不僅適用於運動競技，更是企業經營的重要核心價值。只要秉持團隊合作、全力以赴與堅持到底的精神，不論身處任何領域，都有機會創造卓越成就。

立法委員陳亭妃也特別出席聘任儀式，共同見證這項榮譽時刻。陳亭妃委員表示，體育發展需要政府、企業與民間共同投入，感謝杜元坤院長與黃明山總經理長期以來對橄欖球運動的支持與付出。她指出，橄欖球不僅能培養強健體魄，更能建立團隊合作、責任感以及面對挑戰的能力，期盼未來有更多企業與社會力量共同投入，打造更完善的運動環境，讓台灣橄欖球持續蓬勃發展。

協會理事長表示，杜元坤院長與黃明山總經理多年來對橄欖球運動的支持從未間斷，無論是基層扎根、球隊經營、人才培育或企業聯賽推動，都能看見兩位的重要身影。他們不僅提供球隊實質協助，更以具體行動展現企業家與社會領袖回饋體育、培育人才的典範精神。

理事長進一步指出，企業聯賽是台灣橄欖球競技發展的重要平台，能夠讓優秀選手在畢業後持續留在運動場上發展，進一步提升國內整體競技實力。而杜元坤院長與黃明山總經理多年來對企業聯賽球隊的支持，正是推動台灣橄欖球永續發展的重要關鍵。

中華民國橄欖球協會表示，此次敦聘兩位擔任榮譽理事長，不僅是對其多年貢獻的最高肯定，更期盼藉由兩位傑出領袖的號召力，吸引更多企業與社會賢達共同投入橄欖球運動發展，攜手打造完善的培育體系與競技環境。

未來，協會將持續與政府、企業及各界夥伴攜手合作，深化基層扎根、強化人才培育，讓橄欖球所代表的團隊合作、堅持不懈與奮戰到底精神持續在台灣傳承發揚，並朝向國際舞台邁進，為台灣培育更多優秀運動人才。

橄欖球協會章富麟理事長頒發黃明山榮譽理事長證書。 中華民國橄欖球協會供

橄欖球協會章富麟理事長頒發杜元坤榮譽理事長證書。 中華民國橄欖球協會供

黃明山榮譽理事長表示，橄欖球精神亦是企業經營核心價值。 中華民國橄欖球協會供

陳亭妃立委表示深耕體育發展，厚植國家競爭力。 中華民國橄欖球協會供