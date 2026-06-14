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LPGA／陶氏錦標賽團體賽第3天 徐薇淩攜德國搭檔並列24名
LPGA陶氏錦標賽（Dow Championship），台灣好手徐薇淩和德國搭檔克勞特在第3回合，合力抓3博蒂、吞4柏忌繳出高於標準1桿的71桿，以3天低於標準2桿的208桿、暫並列第24名。
陶氏錦標賽從2019年開辦，是LPGA少數團體賽事，今年總獎金330萬美元（約新台幣1.04億元），在密西根州登場。
賽事採2人1隊的團體賽，第1、3回合打4人2球（同隊2人輪流打同一球），第2、4回合打4人4球（同隊2人各自擊球，取較佳桿數）。
過往賽事台灣球員都有不錯成績，2023年侯羽桑搭配錢珮芸獲得第9；2024年程思嘉搭檔徐薇淩獲得第8；去年林子涵和搭檔夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）拿下並列第18名。
今年台灣共有徐薇淩、錢珮芸、程思嘉、曾雅妮等4人參賽，其中除了曾雅妮與程思嘉組成台灣搭檔外，徐薇淩和錢珮芸都是和其他國家的球員搭配。
前2回合結束，僅徐薇淩與德國的克勞特（AlineKrauter）順利晉級，只可惜在今天號稱「排名移動日」的第3回合僅繳出71桿。
徐薇淩本季在這場比賽前的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）已經出賽11場，其中有8場晉級，不過僅在4月的洛杉磯錦標賽並列第28名最佳。
LPGA陶氏錦標賽前3回合結束，以韓國組合崔慧珍、金孝周的低於標準10桿的200桿、1桿之差單獨位居領先。
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