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滑板世界盃羅馬站 13歲林逸凡首進前10有利亞運

中央社／ 台北14日電
在義大利舉行的滑板世界盃羅馬站，台灣13歲小將林逸凡（見圖），14日在16強以81.80高分居分組第3，可惜總排名第10，未能闖進8強決賽，但仍是生涯首闖世界盃前10名。（主辦單位提供）中央社 中央通訊社
在義大利舉行的滑板世界盃羅馬站，台灣13歲小將林逸凡（見圖），14日在16強以81.80高分居分組第3，可惜總排名第10，未能闖進8強決賽，但仍是生涯首闖世界盃前10名。（主辦單位提供）中央社 中央通訊社

義大利舉行的滑板世界盃羅馬站，台灣13歲小將林逸凡今天在16強以81.80高分，居分組第3，可惜總排名第10，未能闖進8強決賽；但生涯首闖世界盃前10名，對備戰亞運很有幫助。

滑板世界盃羅馬站女子組共計74人參賽，預賽每名選手可下場滑3趟，取單趟最佳成績共32名選手晉級，林逸凡以81.21分、排名第4過關。

32強再取前16名晉級準決賽，這個關卡林逸凡以79.91分、排名第9順利晉級；隨後的16強準決賽分為2組，取總排名前8名晉級最終決賽。

林逸凡在準決賽分組排在最後一個出賽，她以近乎完美的動作，加上個人招牌的「BS 540 McTwist」順利完成落地，獲得81.80分、分組第3的成績作收。

可惜另一組完賽後，林逸凡的排名被擠到第10名，無緣挺進最終8強決賽。但年僅13歲的她，首度拿下世界盃前10名的積分，對於備戰名古屋亞運大有幫助。

林逸凡的父親林建男接受中央社記者訪問時表示，這是2028年奧運積分賽首場比賽，各國頂尖好手都到場，難度幾乎等同奧運；林逸凡能在強敵環伺下，成績還比前一次參賽（第14名）進步，真的不容易。

林建男提到，林逸凡4月就到日本名古屋訓練，5月初曾短暫回台1週，5月11日到義大利備戰，為的就是在這場比賽爭取佳績，「讓她皮膚都曬黑了，心裡還是有點心疼。」

林建男指出，以往滑板的公園賽事都是在室外舉行，但名古屋亞運是在室內辦理，這應該是林逸凡最需要重新適應的部分，「不過我想這趟世界盃以賽代訓，應該吸取很多經驗，對她信心也大有幫助。」

他並笑說：「雖然逸凡已經創了個人在世界盃佳績，但其實16強的第2、3趟還想挑戰更難的動作和路線，只可惜沒能完成。」

從16強成績來看，排在林逸凡之前的4名亞洲選手，都是來自日本，但亞運規定每個國家至多2名選手參賽，因此林逸凡有機會替台灣搶下1面滑板獎牌。

2026世足賽

亞運 世界盃 義大利

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