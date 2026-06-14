匹克球協會交接 新理事長楊哲明上任

中華民國匹克球協會昨天舉辦「第五屆理事長就任暨理監事授證典禮」，由新任理事長楊哲明正式接棒，現場貴賓雲集，共同見證協會邁向全新發展的重要時刻。典禮除完成理事長交接儀式外，並頒發第五屆理監事及秘書處幹部聘書，象徵新團隊正式啟航，攜手推動台灣匹克球邁向國際。

典禮中特別宣讀賴清德總統及蕭美琴副總統賀電，為協會全體同仁帶來莫大鼓舞。

賴清德總統於賀電中勉勵「恢弘體育強身宏旨，健全行政運作機能」；蕭美琴副總統則期許協會持續「協成國家運動政策，完善選手培訓機制」。

兩份賀電充分展現中央政府對匹克球運動發展的高度重視，也肯定中華民國匹克球協會長年深耕基層推廣及培育人才的努力。

楊哲明致詞表示，接任理事長不僅是一項榮譽，更是一輩子的承諾。他指出，匹克球具備「8歲到88歲皆可參與」的特色，是最具全民化潛力的新興運動之一。他樂觀預估台灣匹克球人口將快速成長，希望透過全民推廣、完善培育制度及國際交流，建立完整發展體系。

未來協會將以三大核心方向推動會務，分別是普及推廣，提升全民參與人口；人才培育，完善教練、裁判及選手養成制度，以及國際接軌，提升台灣國際競爭力。

在人才培育方面，協會預計舉辦國際裁判講習，邀請國際級講師來台授課；賽事方面則規劃MILP團體聯賽及台中國際匹克球公開賽，逐步建立台灣國際級品牌賽事。

楊哲明更提出未來希望與地方政府合作，在台南打造百面球場同步開打的大型國際匹克球盛會，將台南打造為亞洲甚至世界級匹克球城市。

此外，楊哲明於典禮中宣布個人捐贈新台幣200萬元成立「匹克球運動發展基金」，號召更多企業及社會各界共同投入資源，支持台灣匹克球永續發展。

中華民國體育運動總會秘書長王景成致詞表示，匹克球近年快速成長，期盼中華民國匹克球協會持續深化制度建設、培育優秀人才，結合中央與地方資源，提升國家競技實力，讓台灣在國際舞台發光發熱。

臺南市政府副市長代表市府表達祝賀，肯定協會長年積極推廣全民運動，並期待未來持續與地方政府合作，透過大型活動與國際交流帶動城市運動發展及觀光效益。

臺南市體育總會理事長吳志祥亦表示，匹克球兼具全民性與競技性，未來將持續支持協會推展各項培訓與賽事，共同打造更完善的運動環境，培育更多優秀人才。