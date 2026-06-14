運動人生／許績勝：效法日本實業團 延續選手運動生命

「台灣長跑競技最大困境不在人才不足，而在於培養制度不夠完善，不過讓我更擔心的是新世代選手精神力不足。」許績勝對台灣長跑發展感到憂心忡忡。

許績勝認為台灣長跑發展停滯，首先是家長普遍仍有「讀書比運動重要」的觀念，其次是學校因家長反對而難以推動專業競技訓練，第三是國家對運動選手培訓、照顧與退役輔助政策不夠完整。

另外，企業投入運動的方式多是短期掛名贊助，許多選手訓練模式停留在舊有思維，政府應鼓勵企業發展類似日本的實業團制度，全面推展科學化訓練。還有，跑步很普及，但姿勢錯誤或技術不當容易造成運動傷害，這必須有專業協助及完善的全民健康教育。

「比起制度，讓我更憂心的其實是新世代選手精神力不足。」許績勝坦言，迄今還看不到像他那麼「傻」並一頭栽進跑步世界的年輕人。他說，現代年輕選手目標雖大，但一遇到辛苦，先想到的卻是減少負荷，而不是咬牙撐過去。「這與成長環境有關，現在的孩子較少面對真正需要吃苦與解決問題的機會，而長跑最需要的正是那種長時間忍耐、承受孤獨與疲憊的精神力量」。

許績勝認為，台灣長跑競技最大的困境不在於人才不足，而是選手畢業後往往缺乏延續運動生命的環境，許多人在離開校園後因現實壓力被迫放棄跑道，這正是日本「實業團」制度值得借鏡之處。

「實業團」是企業聘用選手成為正式員工，運動員在穩定工作與專業訓練間取得平衡。許績勝在同為金門鄉親李漢輝的支持下成立「皇丞創新實業團」，提供訓練環境與資源，初步培育的選手有趙宥瑞一人。

在這套制度下，選手每天清晨五時卅分至七時卅分進行晨操，下午三時卅分至五時卅分安排正式訓練，中間四小時進行相對輕鬆的巡檢工作，訓練四小時工作四小時，全部列入一天八小時的工時，公司除提供薪資，也負責訓練支援、物理治療、營養補給，甚至補助國外參賽經費。