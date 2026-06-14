運動人生／許績勝奔騰17年 贏得母遲來的理解

跑步人生最讓我難忘的，不是在哪場比賽創佳績，而是母親遲了十六年的認可。」許績勝聊起自己不平凡的跑步人生，語氣平靜卻露出些許苦笑地說，他跑了十七年，媽媽卻反對了十六年。

許績勝說，在兩岸對峙的動員戡亂時期，跑步、比賽被認為「不務正業」，因為把不能當飯吃的運動當成主業就不能算正經，當時母親始終認為，與其在外面亂跑，不如留在田裡拿鋤頭踏實，「不過，跑步是我喜歡做的事，不能輕易放棄」。

他說，接觸長跑和金門的戰地生活有關。當年，官裡村附近駐守砲兵、步兵、工兵與戰車連，每天天還沒亮，軍人整齊劃一的跑步聲與「唱歌答數」便響徹村莊，他十歲那年跟著哥哥第一次試著跟著阿兵哥一起跑，但卻跑不過邊跑邊唱歌答數的軍人，他不想輸，支撐著他一路跑下去。

跑步改變命運 全家都沾光

「少年時期的我，白天務農、做工，直到深夜才有真正屬於自己的時間。」許績勝回憶，當年沒有標準跑道，沒有運動鞋，他就在金門鄉間小路上一圈圈的跑，一圈五公里，陪伴他的只有夜色與腳步聲，但跑步就像個宣洩的出口，跑一跑就能把整天的疲累、壓力、委屈全部留在黑夜。

「十七年的奔跑，十六年的反對，那份遲來的理解，像是一場比馬拉松更漫長的人生長跑。」許績勝笑說，真正讓母親改變對跑步的看法，不是他四處征戰獲得的獎牌，而是那些因為跑步換來的機票。

他說，當年他到日本讀書，畢業時邀請父母到日本參加畢業典禮，畢業後留在日本的企業跑團，有機會到美國參加奧運，結果公司招待父母及兄嫂免費到場替他加油，自此之後，媽媽逢人就稱「如果不是『阿包』，我們怎麼有可能去日本、去美國」。

「媽媽第一次發現，原來跑步不是『在外面亂跑』，跑步真的可以改變命運，可讓一個原本在田裡拿鋤頭的孩子走進國際賽場、走向世界，也能讓全家人沾光。」許績勝說，儘管媽媽說出這句話已是他跑步人生的最後一年，但他始終覺得獲得媽媽肯定的這句話，遠比任何獎牌都來得重要。

很金門的天氣 高雄馬奪冠軍

「阿包，是我的綽號，鄰居、父母都這麼稱我。」許績勝透露，哥哥小時候長得白白胖胖，被叫做「阿胖」，就像台語麵包的發音，而他瘦瘦的，臉還有點皺，像極了包子，便有了阿包的綽號。他說，母親後來常笑他「小時候長那麼『撿角』，沒想到長大變這麼帥」。

一九九五年高雄馬拉松是許績勝認為自己跑步人生中最重大的一役。他說，台北馬拉松沒留下金牌讓他有些遺憾，因此不斷告訴自己要在高雄馬拉松奪冠，替台灣人、金門人爭口氣。

他回憶，當年有八、九名國外好手，各界都認為冠軍肯定還是外國人抱走，但他認為外國人可能無法立刻適應在高雄潮熱環境下長跑，他卻很習慣這種和金門很像的天氣，果然，自己跑出二小時廿分零七秒的佳績，如願首度將冠軍盃留在台灣，為鄉、為國爭光。

從一名被認為「沒救的孩子」到站上奧運舞台，許績勝靠的是日復一日的堅持；他用雙腳證明，只要肯努力，再貧瘠的土地也能長出最堅韌的夢想。