運動人生／許績勝 跑馬傳奇引領後浪

成立實業團 留住優秀選手

他熱愛跑步，從戰地跑向國際、跑進奧運，卅多年前創下的一萬公尺及馬拉松全國紀錄迄今無人能破。六十二歲的他，仍在博士班學習，心心念念要把最新的科學化訓練引入課程，還成立「實業團」留住優秀選手繼續跑步。

許績勝障礙，不只是高掛紀錄榜上的數字；對長跑的無私奉獻，更是難以跨越的障礙。許績勝障礙，更是媽媽的驕傲。

半世紀前戰地金門的清晨，一名十歲小男孩邁步狂奔，想追逐跑步答數的軍人，但卻越離越遠；他，不想輸，開啟自我訓練的路跑人生，最後不但跑進奧運，一萬公尺及馬拉松全國紀錄更是迄今卅三、卅一年無人能破，他是台灣長跑界的傳奇人物許績勝。

許績勝一九六四年出生在金門縣金城鎮官裡村，當時是兩岸軍事高度對峙、對岸在每個單號日晚上砲擊的「單打雙不打」年代。十歲那年隨著駐軍奔跑，但總被遠遠拋在後面，心中燃起「為什麼跑不贏」的念頭。儘管每天上學前及下課後要協助劈柴、生火、挑水、放牛，但他堅持每天要跑步。

國中貪玩留級 遇上田徑恩師

國中時期，許績勝因貪玩疏於課業而留級，但遇上田徑恩師楊媽輝。他接受系統化訓練，每天除了務農、上課，晚上還要固定跑五公里，從住處跑到莒光橋再繞行小西門返回。雖然，村民常笑他：「這孩子是不是頭殼壞掉？每天累成這樣還跑。」但他不以為意，因為跑步帶給他的是別人無法理解的快樂，「跑完後，疲勞好像都消失了」。

進入高職後，許績勝加入田徑隊，體育老師翁北魏看到他的潛力，要求他上體育課時要先完成太湖四圈長跑（超過十公里）才能與同學一起打球，他為了爭取玩樂時間，總拚命加速完成，而且經常跑十二公里上學，久而久之提升了長跑速度與耐力。

高職畢業後，家境無法支撐他到台灣就讀大專院校，他留在金城國中擔任助理員，在楊媽輝指導下，每天清晨及下午堅持自我鍛鍊三小時，後來幸得楊媽輝引薦認識田徑名將紀政，輾轉考取當時的台灣省立體專，清晨、晚間不間斷地自我加練，一九八五年第一次參加全國大專運動會一鳴驚人，在一萬公尺項目擊敗當時的名將張永政奪冠。

遠赴日本深造 接觸科學訓練

首次擔任國手到紐西蘭參加世界越野錦標賽，卻讓許績勝相當震撼；在台灣長跑名列前茅的他，在國際賽場上的成績幾乎墊底。省體畢業時決定遠赴日本名古屋商科大學深造，畢業後加入佐川急便實業團以半職業選手身分接受科學化訓練，在規律與高強度訓練下成績大幅躍進，接連刷新一萬公尺、半程與全程馬拉松的全國紀錄。

一九九三年，他在一萬公尺跑出廿九分十二秒一的佳績，成為台灣首位一萬公尺跑進卅分鐘內的選手，而這項全國紀錄維持迄今；一九九五年，馬拉松跑出二小時十四分卅五秒的全國紀錄，迄今也沒人能破，而這兩項高懸紀錄榜上的耀眼成績，也被台灣田徑界稱為「許績勝障礙」。

一九九六年，他參加亞特蘭大奧運馬拉松比賽，雖排名五十七，但二小時廿三分零四秒仍是迄今中華隊參加奧運馬拉松比賽的第一人。原本計畫加強鍛鍊跑進二小時十分鐘以內，結果卻被檢查出患有先天性「膝蓋骨分裂症」。當時卅二歲的他，評估手術後也不易重返巔峰，毅然決定退役。

「日本企業想高薪留下我，但我到日本是為了提升自己，並非為了安逸。」許績勝決定返台傳承經驗，最後也協助吳文騫二度跑進奧運。

期待紀錄被破 自掏腰包鼓勵

六十二歲的許績勝，迄今仍在田徑界貢獻心力，他還攻讀博士班學習最新的科學化訓練，「唯有將研究真正應用在訓練現場，才能讓選手持續突破極限。」他還鼓勵年輕選手打破他的紀錄，只要打破他的紀錄，他自掏腰包贈送五萬元獎勵金。

由於他四處征戰總穿著印有「金門」的背心，金門縣議員董森堡建議利用明年金門馬拉松廿周年機會，規畫從金城鎮出發，途經官裡村、珠山、歐厝古厝群，再延伸至金門農工，打造一條兼具歷史感與故事性的「賽道」，舉辦一場「向傳奇致敬」的馬拉松比賽。