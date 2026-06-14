網球／梁恩碩利貝馬網賽女雙稱后 奪WTA巡迴賽首冠

在荷蘭舉行的WTA利貝馬公開賽，台灣「小鋼砲」梁恩碩今天與日本搭檔青山修子在女雙冠軍戰以6比2、2比6、10比7封后，梁恩碩也拿到生涯首座WTA巡迴賽冠軍。

利貝馬公開賽屬於國際女子網球協會（WTA）250等級賽事，身高158公分的梁恩碩與身高154公分的日本女將青山修子組成「地虎搭檔」，兩人今天在女雙冠軍戰決勝盤撐過「搶10」考驗，終場以2比1擊敗愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）、墨西哥奧爾摩斯（Giuliana Olmos）組合，如願稱霸女雙賽場。

【中央社台北13日電】

被譽為台灣「小鋼砲」的梁恩碩，今天與日本搭檔青山修子攜手拿到WTA利貝馬公開賽的女雙冠軍，同時是梁恩碩生涯首座WTA巡迴賽冠軍，她表示開心完成重大里程碑。

在荷蘭舉行的利貝馬公開賽屬於國際女子網球協會（WTA）250等級賽事，台灣女將梁恩碩持續與38歲的日本老將青山修子合拍，兩人一路過關斬將，今天更挺過搶10賽制考驗，順利以6比2、2比6、10比7擊敗愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）、墨西哥奧爾摩斯（Giuliana Olmos）組合，稱霸女雙賽場。

此役首盤開打後，梁恩碩、青山修子就展開積極攻勢，甚至差點一開局就上演破發戲碼，讓對手處於被動，在第4局順利保發情況下，「台日聯軍」接著連破對手2個發球局，並以6比2先馳得盤，只是未能延續好手感，梁恩碩、青山修子次盤遭遇亂流，導致以2比6讓出。

進入決勝第3盤的「搶10」，梁恩碩、青山修子一開始就連得3分，打出不錯的氣勢，就算一度遭到追平，「台日聯軍」並未自亂陣腳，反而頂住壓力，穩紮穩打擴大領先幅度，最後兩人再次突破對手發球，以10比7帶走勝利。

梁恩碩、青山修子從5月開始固定搭檔，上週兩人在法國公開賽打出驚奇、挺進女雙4強，如今更攜手拿到冠軍。梁恩碩賽後接受中央社採訪時透露，起初是青山修子詢問是否有合拍意願，考量到青山修子在網前可以帶給對手很大壓力，而自己則能在底線製造機會，感覺類型互補，因而選擇搭檔。

搭配如預期般順利，梁恩碩笑說，其實有點意外首次征戰法網女雙就晉級4強，不過也很開心延續好的狀態到這次比賽。而梁恩碩接下來將飛往馬來西亞征戰金恩盃亞大區二級賽事，她表示很期待再次穿上國家隊戰袍，將盡力幫助台灣爭取佳績。