游泳／台美混血泳將韓安齊蝶式連破全國 刷新高懸17年紀錄

繼昨天刷新女子100公尺蝶式全國紀錄後，台美混血泳將韓安齊今天在中正盃游泳賽女子200公尺蝶式再度突破，以2分09秒25奪金，更改寫程琬容2009年的全國紀錄。

115年全國中正盃游泳錦標賽在北市大詩欣館登場，同時是達標名古屋亞運最後機會，曾代表台灣征戰巴黎奧運的混血泳將韓安齊，結束全美大學體育聯盟（NCAA）賽季後，這次返台參賽先後刷新女子100公尺、200公尺蝶式全國紀錄，展現絕佳狀態。

其中，韓安齊昨天征戰18及以上歲級女子組100公尺蝶式，游出57秒98成績摘下金牌，不僅將自己去年全國運動會締造的59秒73全國紀錄送進歷史，更重要的是，距離洛杉磯奧運女子100公尺蝶式B標僅差0.03秒，而奧運資格認定則是從2027年3月才開始計算。

接著韓安齊今天在18及以上歲級女子組200公尺蝶式延續好表現，以2分09秒25拿到金牌，並打破程琬容於2009年在東亞運動會締造2分09秒35的全國紀錄，加上50公尺自由式、100公尺自由式及200公尺仰式，目前韓安齊已手握5項全國紀錄。