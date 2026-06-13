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射箭世界盃／張正韋8箭滿分助複合弓混雙摘金 教練：修正技術有成

中央社／ 台北13日電
台灣複合弓混雙搭檔張正韋、黃逸柔攜手拿下睽違4年的金牌。
台灣複合弓混雙搭檔張正韋、黃逸柔攜手拿下睽違4年的金牌。

台灣複合弓混雙搭檔張正韋、黃逸柔，今天在射箭世界盃安塔利亞站金牌戰，以158比157擊敗丹麥，拿下睽違4年的金牌；其中張正韋的8支箭都10分，教練林哲瑋表示，技術修正收到效果。

在土耳其登場的射箭世界盃安塔利亞站，台灣射箭代表隊除了今天收穫複合弓混雙金牌外，日前也拿了1面反曲弓男子團體銅牌。

在複合弓混雙項目，張正韋、黃逸柔資格賽比完以總分1391排在17名；不過進入淘汰賽後一路過關斬將，其中16強還以160比156射下頭號種子英國隊。

複合弓賽制和反曲弓的積分賽制不同，複合弓對抗賽採總分制，每回合每名射手各發射2箭，4回合射完後以總分較高的一方獲勝。

張正韋、黃逸柔今天在金牌戰前2回合結束，和丹麥組合傅勒頓（Mathias Fullerton）、蓋倫西恩（TanjaGellenthien）戰成79比79平手。

第3回合黃逸柔的一支9分箭，讓台灣組合以138比139落後；關鍵的最終回合，張正韋、黃逸柔展現強心臟，2人合力射下滿分40分，反觀丹麥僅進帳38分，順利以總分158比157逆轉摘金。

男子複合弓教練林哲瑋在接受中央社記者訪問時表示，「正韋表現得非常出色，這場金牌戰8支箭全都滿分，顯示出他的抗壓性真的非常高。」

林哲瑋透露，出發前有幫張正韋稍微修正了一下技術動作，看起來在這場比賽確實有發揮到作用，「而他和學姐逸柔搭配的相當不錯，2人都很穩定。」

女子複合弓教練陳能陞提到，雖然前3回合結束落後1分，但2人都沒放棄，互相提醒該注意的部分，才能迎來這場逆轉勝，2人的平均箭值也都明顯優於對手。

台灣女子複合弓常勝軍黃逸柔，在2022年射箭世界盃光州站，曾和另一好手陳界綸聯手摘金，如今相隔4年後再度與張正韋站上頒獎台最高點。

世界射箭總會（World Archery）去年4月宣布，2028年洛杉磯奧運將首度列入射箭複合弓混雙為正式競賽項目，這也是奧運射箭史上，首度有複合弓項目，也讓台灣再添一項爭金的優勢項目。

2026世足賽

張正韋 世界盃 丹麥

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