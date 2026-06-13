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排球／台灣女排亞洲盃直落三哈薩克 隊史首闖冠軍戰

中央社／ 台北13日電
台灣女排寫下隊史首闖亞洲盃冠軍賽里程碑。圖／亞洲排球聯合會提供
台灣女排寫下隊史首闖亞洲盃冠軍賽里程碑。圖／亞洲排球聯合會提供

菲律賓舉行的女子排球亞洲盃，中華隊今天在4強靠著蔡幼群狂轟全場最高18分，終場以25比23、25比16、25比14擊敗哈薩克，同時寫下隊史首闖冠軍賽里程碑。

這次女子亞洲盃排球賽將12支球隊拆成兩組，取分組前兩名晉級4強淘汰賽，而台灣女排接連擊敗吉爾吉斯、澳洲、烏茲別克及菲律賓後，就算昨役預賽最終戰不敵韓國，仍以分組第2名之姿取得4強資格，今天則與B組龍頭哈薩克爭取冠軍戰門票。

面對平均身高超過180公分的哈薩克，身高劣勢的台灣女排，從首局開打後就展現十足韌性，憑藉穩定接發球，搭配攻擊策略執行到位，逐步擴大領先差距，即便後段遭遇亂流、一度被追到僅剩1分差，靠著對手發球掛網送分，驚險以25比23先馳得點。

搶下首局勝利後，台灣女排士氣大振，不僅進攻越打越順手，防守也充分發揮不放棄精神，加上哈薩克頻頻出現發球失誤「助攻」，在幾乎都能壓制對手攻勢情況下，台灣女排再以25比16、25比14擊敗哈薩克，如願前進冠軍戰。

值得一提的是，過去台灣女排在亞洲盃最佳成績是季軍，如今完成隊史首闖冠軍賽里程碑，將面對越南、韓國對戰的勝方，其中隊長廖苡任賽後接受主辦單位採訪時興奮表示，很開心與隊友、教練們打進冠軍戰，「我們團隊是最棒的。」

台灣女排教練鄧衍敏透露，從開始集訓到現在，所有人合力建構互相幫忙的球隊氛圍，明天冠軍戰一樣保持往前衝擊心態，而最終目標依舊鎖定9月登場的名古屋亞運，「相信這次比賽經驗對亞運有幫助，但最重要的是必須扎實走好眼前每一步。」

2026世足賽

哈薩克 菲律賓 吉爾吉斯 女排隊 排球 廖苡任

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